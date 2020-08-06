Во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в банке

Вооруженный мужчина ворвался в отделение одного из банков во французском городе Гавр и взял находящихся там людей в заложники. Об этом сообщает Le Figaro.
В полиции сообщили, что сообщников у злоумышленника нет, он действует в одиночку.
Источник издания в полиции заявил, что в заложниках находятся пять человек, сколько среди них клиентов и сотрудников банка он, не уточнил.
Преступник уже выдвинул свои требования, но их пока не озвучили.
Газета Paris-Normandie пишет, что требования мужчины связаны с Палестиной: у преступника якобы есть религиозные мотивы.