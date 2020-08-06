Чт, 6.08.2020
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Во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в банке

Prantsuse politsei snaiper.

ФОТО: STEPHANE DE SAKUTIN/AFP

Вооруженный мужчина ворвался в отделение одного из банков во французском городе Гавр и взял находящихся там людей в заложники. Об этом сообщает Le Figaro.

В полиции сообщили, что сообщников у злоумышленника нет, он действует в одиночку.

Источник издания в полиции заявил, что в заложниках находятся пять человек, сколько среди них клиентов и сотрудников банка он, не уточнил. 

Преступник уже выдвинул свои требования, но их пока не озвучили. 

Газета Paris-Normandie пишет, что требования мужчины связаны с Палестиной: у преступника якобы есть религиозные мотивы. 

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