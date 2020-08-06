Во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в банке

В полиции сообщили, что сообщников у злоумышленника нет, он действует в одиночку.

Источник издания в полиции заявил, что в заложниках находятся пять человек, сколько среди них клиентов и сотрудников банка он, не уточнил.

Преступник уже выдвинул свои требования, но их пока не озвучили.