Строительные фирмы замораживают проекты нового жилья и переключаются на госзаказы

Финансовые результаты крупных строительных компаний за первые шесть месяцев текущего года свидетельствуют о росте оборотов и миллионных прибылях, однако кризисы отражаются на строительстве с задержкой, и генподрядчики переключают внимание с частных на государственных заказчиков как более надежных плательщиков, сообщает Rus.ERR.
Cудя по всему, на строительном секторе пандемия пока сильно не сказалась: заключенные в прошлом году компаниями Merko Ehitus и Nordecon договоры были успешно реализованы, и первое полугодие принесло им рост оборотов и миллионы евро прибыли.
Тем не менее, в дальнейшем крупные генподрядчики теперь предпочитают заключать новые контракты с заказчиками, у которых деньги точно будут, т.е. с государственными или муниципальными структурами.
Одновременно из-за опасений грядущего кризиса на рынке недвижимости компании уменьшают объемы строящегося жилья. Так, например, Merko решила заморозить дальнейшее развитие проекта "Лахекалда" в Ласнамяэ.