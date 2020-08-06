Строительные фирмы замораживают проекты нового жилья и переключаются на госзаказы

Cудя по всему, на строительном секторе пандемия пока сильно не сказалась: заключенные в прошлом году компаниями Merko Ehitus и Nordecon договоры были успешно реализованы, и первое полугодие принесло им рост оборотов и миллионы евро прибыли.

Тем не менее, в дальнейшем крупные генподрядчики теперь предпочитают заключать новые контракты с заказчиками, у которых деньги точно будут, т.е. с государственными или муниципальными структурами.