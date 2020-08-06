Чт, 6.08.2020
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Строительные фирмы замораживают проекты нового жилья и переключаются на госзаказы

Merko Lahekalda elamurajooni ehitusplats.

ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Финансовые результаты крупных строительных компаний за первые шесть месяцев текущего года свидетельствуют о росте оборотов и миллионных прибылях, однако кризисы отражаются на строительстве с задержкой, и генподрядчики переключают внимание с частных на государственных заказчиков как более надежных плательщиков, сообщает Rus.ERR.

Cудя по всему, на строительном секторе пандемия пока сильно не сказалась: заключенные в прошлом году компаниями Merko Ehitus и Nordecon договоры были успешно реализованы, и  первое полугодие принесло им рост оборотов и миллионы евро прибыли.

Тем не менее, в дальнейшем крупные генподрядчики теперь предпочитают заключать новые контракты с заказчиками, у которых деньги точно будут, т.е. с государственными или муниципальными структурами.

Одновременно из-за опасений грядущего кризиса на рынке недвижимости компании уменьшают объемы строящегося жилья. Так, например, Merko решила заморозить дальнейшее развитие проекта "Лахекалда" в Ласнамяэ.

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