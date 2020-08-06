Чт, 6.08.2020
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Lux Express открывает c пятницы три новых маршрута

Lux Express buss.

ФОТО: Sander Ilvest

Автобусная фирма Lux Express открывает новые маршруты из Таллинна в Нарву и Раквере.

С пятницы автобусы Lux Express вновь будут ходить на линии Таллинн-Нарва до 10 раз в день и делать во время каждого рейса остановки в Силламяэ и Йыхви, сообщает BNS.

Компания также возобновляет работу линий Нарва-Раквере и Раквере-Таллинн.

Компания Lux Express сообщила, что у пассажиров из Кохтла-Ярве также появятся новые сообщения с Таллинном и Нарвой.

С пятницы автобусы Lux Express также будут останавливаться перед торговым центром Fama в Нарве.

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