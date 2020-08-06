Производство молока в Эстонии третий месяц идет ниже себестоимости

Производящий молоко в Ярвамааском сельскохозяйственном объединении Sargvere Тоомас Уусмаа не верит, что все происходящее связано с COVID-19.

«Субсидии распределяются как между промышленными, так и лесными компаниями, но у них должны быть долгосрочные контракты, но у меня, как у молочного фермера, оборот недостаточен для получения субсидии. Как фермер, я должен сам бороться с любой ситуацией», - возмущен Уусмаа.

Таким образом, он должен внимательно следить за своим доходом, что потребовало от него уступок при покупке удобрений - просто не хватает денег, а оставаться в долгах не хочется.

"Но я не верю, что люди перестали употреблять молоко настолько, что цена на него должна продолжать падать. Больные тоже хотят есть, но с короной можно связать всё, что угодно", - сказал он угрюмо.

Хотя цена на молоко упала до самого низкого уровня за последние три года, по словам Маргуса Мулда, члена правления Vaklak OÜ, наиболее значительно она снизилась за последние три месяца, в основном из-за коронакризиса в мире.

«Я постоянно слежу за ценами на молоко, и, хотя производство молока в минусе, ничего радикального мы не предприняли», - сказал он. Коровы должны хорошо питаться. Как предприниматель, Мулд не может рисковать снижением объемов производства молока, потому что восстановления придется ждать до года. В Vaklak OÜ себестоимость производства молока составляет немногим более 300 евро за тонну, и ожидается, что накопившиеся в настоящее время убытки будут покрыты за счет зерна, урожайность которого кажется выше среднего.

Однако, по словам топ-менеджера отрасли, летняя гонка цен на молоко носит ежегодный характер и будет длиться до тех пор, пока на рынке будет достаточно сырого молока или, как сейчас, даже больше, чем необходимо.

«От того, что происходит на рынке, зависит цена на молоко для молококомбинатов, которые, в свою очередь, устанавливают цену для нас, производителей молока. В то же время молококомбинаты конкурируют друг с другом, потому что каждому для работы требуется определенное количество молока», - пояснил Мулд.

Мати Мёльдер, член правления коммерческого объединения Laeva Piim, подтвердил, что в течение нескольких месяцев молочная промышленность платила за молоко меньше, чем согласовано в договоре Estplant, сославшись на ситуацию в мире, вызванную коронавирусом. «Каждый месяц мы разговариваем с представителями отрасли, но у нас нет пространства для торга. Заявляют, что рыночная цена низкая, и выходит, что цена такая, какая есть», - пояснил Мёльдер.

Laeva Piim продает сырое молоко четырем молочным предприятиям: Maag, Valio и молочным предприятиям в Латвии и Литве.

Мёльдер понимает, что ему часто приходится давать разъяснения по цене на молоко, так как в течение последних трех месяцев производство было ниже себестоимости в 300 евро за тонну. Помимо коронакризиса, по словам Мёльдера, падение цен связано с изобилием молока каждое лето.

Чтобы лучше контролировать цены производителя на молоко, Laeva Piim вывозит молоко из Эстонии. «Если бы его нельзя было продать за пределами Эстонии, то можно было бы предположить, что своя молочная промышленность будет платить еще меньше, и никто не сможет перерабатывать здесь такое количество молока», - сказал он.