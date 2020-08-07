Роман Лейбов: специфика русской культуры в Эстонии в том, что здесь нет старых традиций

– В чем главное отличие ваших первых студентов от нынешних?

– С некоторыми из первых я, будучи еще студентом, успел пожить в одном общежитии, со многими мы были на “ты”. Они ехали учиться не у меня, а у Лотмана, и, как правило, много читали. Очень многие из них сделали академические карьеры и работают в разных учебных заведениях Европы, Америки и России. Это общая разница, и каждый тартуский человек, который, как я, прожил тут 40 лет, скажет то же самое. Например, на факультете истории до сих пор идет очень большой отсев – видимо, держат старые стандарты. Мы уже их не держим, сейчас на кафедре русской литературы сильно облегченная программа.

Роман Лейбов читает свой рассказ «Серпуховские». ФОТО: Личный архив

– Интересуют ли эстонцев русский язык и литература?

– Да, интересуют, и некоторых особенно сильно. Думаю, людей, интересующихся языком и литературой в историческом аспекте, вообще мало. Эстонцев, испытывающих интерес к современной русской культуре, много, но они у нас не учатся. Один наш студент-эстонец, например, так сильно любил Толстого, что устроился конюхом в Ясную Поляну.

– Зачем вообще надо изучать гуманитарные науки? Имеют ли гуманитарии влияние на общество?

– Имеют, и мы это видим. Например, гуманитарии, закончившие сугубо академически ориентированные специальности, работают сейчас в СМИ, и им, насколько я понимаю, это особо не мешает. А зачем заниматься наукой, ответ простой: оправданий для тренировки ума не нужно. Тренировать ум, в том числе чужой, всегда полезно. Если мы, гуманитарии, очень захотим, то сможем объяснить людям, зачем удовлетворяем за счет налогоплательщиков свое любопытство. Однажды я беседовал на эту тему со студентами, и они спросили: “А что вообще филологи сделали?”. Я задал вопрос: “А что физики сделали?”. Они ответили: “Ну, атомную бомбу”. “А филологи не сделали атомной бомбы”, – сказал я.

– Если бы вам только предстояло поступать в университет, какую специальность вы выбрали бы?

– Это хитрый вопрос, тут слишком много “если”. Но биологию или филологию.

– Как бы вы охарактеризовали русскоязычное культурное пространство в Эстонии?

– В Эстонии перемешивались несколько исторических волн русского населения. Они образуют сдвинутую пространственно амальгаму. Если вы откроете любое русскоязычное СМИ Эстонии, то увидите новости про Таллинн и Северо-Восток. Там не будет специальных разделов про, например, Выру и Южную Эстонию. В значительной степени такое распределение новостей отражает распределение русских – мы образуем некоторые конгломераты. Везде, за исключением столицы, конгломераты стремятся к некой геттоизации. В Эстонии была такая опасность, но Северо-Восток вышел из петли самовоспроизводящихся стереотипов гетто и стал гораздо более интегрированным. Специфика русской культуры в Эстонии состоит в том, что здесь нет старых традиций. Наша ситуация напоминает финскую, за вычетом того, что Финляндия не была зоной советской трудовой миграции. Эстония никогда не была центром русской интеллектуальной жизни. Здесь не было крупных русских театров до войны, крупных русских газет – она была гораздо более провинциальной, чем, например, Латвия. Как ни странно, это сказывается на современной культурной жизни Эстонии. В Латвии русская культура заметнее. И не только потому, что у них есть Юрмала.

– Какой проект греет вам душу больше всего сейчас?

– Будете смеяться, но так называемая кафедра русской литературы Тартуского Университета (формально такого подразделения нет, но мы держимся старых понятий). Я удивляюсь, что мы не только все еще существуем, но и производим какие-то культурные ценности. А если говорить о всяких сетевых делах, то это проект “Сильные тексты”, который мы начали на карантине отчасти от скуки, отчасти потому что увидели возможности, которые открываются. Вдвоем с историком литературы Олегом Лекмановым из Москвы мы провели один сезон. И, на мой взгляд, достаточно успешно. Особенно, если сравнивать его с аналогичными начинаниями, когда скучные люди рассказывают про тексты давно покойных поэтов. У нас люди довольно нескучные. Скоро начнется второй сезон, который будет целиком построен на материале “женских стихов”. Нас упрекали в гендерном перекосе, и мы решились на такой вот эксперимент. Не знаю, что получится, но он будет весь про любовь.

Проект «Сильные тексты». ФОТО: Полит.ру

– В последние месяцы все в мире меняется стремительно. На какую из антиутопий похож мир, в котором мы сейчас живем?