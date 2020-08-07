В двух ДТП с участием электросамокатов пострадали три человека

Первый инцидент имел место около 21.30 в Пярну, где 18-летний парень на электросамокате выехал на запрещающий свет светофора на перекресток бульвара Таммсааре и Рижского шоссе и столкнулся с автомобилем Volkswagen Sharan, которым управлял 20-летний мужчина. Пострадавшего молодого человека доставили в Пярнускую больницу.

Второе ДТП произошло в Таллинне около 22.00 в Таллинне на улице Ахтри. Автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого находился 44-летний мужчина, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двух молодых людей, ехавших на электросамокате. 16-летнего юношу доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу, а 15-летнюю девушку - в Таллиннскую детскую больницу.