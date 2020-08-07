В Бейруте после взрывов задержаны 16 сотрудников порта

В результате двух взрывов в порту столицы Ливана Бейрута погибли по меньшей мере 78 человек, более четырех тысяч получили ранения.

После разрушительных взрывов в порту Бейрута были задержаны 16 его сотрудников. Об этом сообщило в пятницу, 6 августа, Национальное информационное агентство Ливана со ссылкой на военного судью Фади Акики. Кроме того, следствие допрашивает около 20 человек, включая представителей руководства порта и таможенной службы, пишет DW.