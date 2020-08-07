Рийгикогу рассмотрит коллективное обращение в защиту иностранных студентов и рабочих

Музыкант Яна Левитина просит парламентариев разрешить иностранцам учиться и работать в Эстонии так же, как это было до коронавируса, независимо от страны их происхождения, а также подписавшиеся просят парламентариев разрешить детям и супругам иностранцев получать вид на жительство.

Ограничения должны касаться только стран с высоким уровнем распространения коронавируса, а не всех стран за пределами ЕС и быть временными, а после завершения кризиса, связанного с коронавирусом, ограничения должны быть сняты для иностранцев из всех стран, а не только из стран ЕС.