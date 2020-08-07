Пт, 7.08.2020
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Рийгикогу рассмотрит коллективное обращение в защиту иностранных студентов и рабочих

Иностранные студенты.

ФОТО: Edmond Mäll / TTÜ

Правление Рийгикогу приняло в производство коллективное обращение от Яны Левитиной о предоставлении иностранцам возможности учиться и работать в Эстонии. Обращение, которое подписали более 1000 человек, рассмотрит конституционная комиссия, пишет Rus.ERR.

Музыкант Яна Левитина просит парламентариев разрешить иностранцам учиться и работать в Эстонии так же, как это было до коронавируса, независимо от страны их происхождения, а также подписавшиеся просят парламентариев разрешить детям и супругам иностранцев получать вид на жительство.

Ограничения должны касаться только стран с высоким уровнем распространения коронавируса, а не всех стран за пределами ЕС и быть временными, а после завершения кризиса, связанного с коронавирусом, ограничения должны быть сняты для иностранцев из всех стран, а не только из стран ЕС.

В петиции говорится, что иностранные студенты финансируют деятельность учебных заведений в Эстонии, а иностранные рабочие способствуют росту отечественной экономике.

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