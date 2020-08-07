В июле электричество подешевело, а продукты питания подорожали

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в июле остался по сравнению с июнем на том же уровне и по сравнению с июлем прошлого года изменение составило -0,9%. В годовом сравнении товары в июле были на 0,2% дешевле и услуги – на 2,0% дешевле.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, на изменение индекса потребительских цен в сравнении с июлем прошлого года более всего повлияло снижение цен на моторное топливо. «Дизельное топливо в июле этого года подешевело на 23,7% и бензин – на 7,7%. Значительное влияние на изменение индекса оказали также жилищные услуги, поскольку поступающее в дома электричество было на 16,1% дешевле, а аренда жилья – на 8,9% дешевле. При этом стоимость услуг по размещению снизилась почти на четверть», – пояснила Трасанов.
В сравнении с прошлым годом, влияние на индекс потребительских цен в противоположном направлении более всего оказало подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков. Основную часть этого влияния составило повышение цен на фрукты (на 18%), а также на мясо и мясные продукты (на 6,3%). Из продуктов питания более всего за это время подешевели картофель (30%), свежая рыба (14%) и сливочное масло (10%), а подорожали свежие фрукты и ягоды (23%).
Административно регулируемые цены на товары и услуги снизились по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 7,2% и нерегулируемые цены повысились на 0,8%.
В сравнении с июнем, на индекс потребительских цен более всего повлияло снижение стоимости поступающего в дома электричества (7%) и подорожание бензина (3,9%) и овощей (4,3%).
Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, июль 2020
Группа товаров
Июль 2019 –
июль 2020, %
Июнь 2020 –
Июль 2020, %
-0,9
0,0
Продукты питания и безалкогольные напитки
2,4
0,4
Алкогольные напитки и табак
-1,0
0,9
Одежда и обувь
3,2
-0,5
Жильё
-5,7
-1,8
Домашнее хозяйство
0,1
-0,6
Здравоохранение
2,9
0,0
Транспорт
-6,1
0,8
Связь
-2,0
0,0
Досуг
2,9
0,4
Образование и детские учреждения
3,7
-0,3
Питание вне дома, размещение
-3,8
0,4
Различные товары и услуги
0,8
0,0