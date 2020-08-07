Пт, 7.08.2020
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В июле электричество подешевело, а продукты питания подорожали

Продукты. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в июле остался по сравнению с июнем на том же уровне и по сравнению с июлем прошлого года изменение составило -0,9%. В годовом сравнении товары в июле были на 0,2% дешевле и услуги – на 2,0% дешевле.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, на изменение индекса потребительских цен в сравнении с июлем прошлого года более всего повлияло снижение цен на моторное топливо. «Дизельное топливо в июле этого года подешевело на 23,7% и бензин – на 7,7%. Значительное влияние на изменение индекса оказали также жилищные услуги, поскольку поступающее в дома электричество было на 16,1% дешевле, а аренда жилья – на 8,9% дешевле. При этом стоимость услуг по размещению снизилась почти на четверть», – пояснила Трасанов.

В сравнении с прошлым годом, влияние на индекс потребительских цен в противоположном направлении более всего оказало подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков. Основную часть этого влияния составило повышение цен на фрукты (на 18%), а также на мясо и мясные продукты (на 6,3%). Из продуктов питания более всего за это время подешевели картофель (30%), свежая рыба (14%) и сливочное масло (10%), а подорожали свежие фрукты и ягоды (23%).

Административно регулируемые цены на товары и услуги снизились по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 7,2% и нерегулируемые цены повысились на 0,8%.

В сравнении с июнем, на индекс потребительских цен более всего повлияло снижение стоимости поступающего в дома электричества (7%) и подорожание бензина (3,9%) и овощей (4,3%).

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, июль 2020

Группа товаров

Июль 2019 –

июль 2020, %

Июнь 2020 –

Июль 2020, %

ВСЕГО

-0,9

0,0

Продукты питания и безалкогольные напитки

2,4

0,4

Алкогольные напитки и табак

-1,0

0,9

Одежда и обувь

3,2

-0,5

Жильё

-5,7

-1,8

Домашнее хозяйство

0,1

-0,6

Здравоохранение

2,9

0,0

Транспорт

-6,1

0,8

Связь

-2,0

0,0

Досуг

2,9

0,4

Образование и детские учреждения

3,7

-0,3

Питание вне дома, размещение

-3,8

0,4

Различные товары и услуги

0,8

0,0

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