В июле электричество подешевело, а продукты питания подорожали

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, на изменение индекса потребительских цен в сравнении с июлем прошлого года более всего повлияло снижение цен на моторное топливо. «Дизельное топливо в июле этого года подешевело на 23,7% и бензин – на 7,7%. Значительное влияние на изменение индекса оказали также жилищные услуги, поскольку поступающее в дома электричество было на 16,1% дешевле, а аренда жилья – на 8,9% дешевле. При этом стоимость услуг по размещению снизилась почти на четверть», – пояснила Трасанов.

В сравнении с прошлым годом, влияние на индекс потребительских цен в противоположном направлении более всего оказало подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков. Основную часть этого влияния составило повышение цен на фрукты (на 18%), а также на мясо и мясные продукты (на 6,3%). Из продуктов питания более всего за это время подешевели картофель (30%), свежая рыба (14%) и сливочное масло (10%), а подорожали свежие фрукты и ягоды (23%).

Административно регулируемые цены на товары и услуги снизились по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 7,2% и нерегулируемые цены повысились на 0,8%.

В сравнении с июнем, на индекс потребительских цен более всего повлияло снижение стоимости поступающего в дома электричества (7%) и подорожание бензина (3,9%) и овощей (4,3%).

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, июль 2020