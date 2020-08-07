Марек Страндберг: новый стандарт гигиены

В-третьих, проблема с воздухом в помещениях. Если возможно, стоит разместить в помещениях ультрафиолетовые установки очищения воздуха. Нет, не те, где лампа светит в глаза, а те, где перед лампой есть защита и вентиляторы продувают циркулирующий через нее воздух. Также стоит выключить (по меньшей мере, в общественных местах) все циркуляционные системы охлаждения и отопления (внутренние части тепловых насосов). Вентиляция должна быть такой, чтобы воздух в помещениях не циркулировал и подавался скорее снизу вверх. Установить такую технику гораздо проще, чем создать действующую вакцину или выработать совершенно новый препарат против коронавируса. Новые системы вентиляции нужно установить в кинотеатрах, театрах, ресторанах и общественном транспорте – везде, где люди находятся вплотную друг другу. Возможно, во время вспышек вируса нужно сделать послабление в экономии энергии.

В-четвертых, очистка поверхностей. Коронавирус сохраняется на поверхности очень долго. Было бы целесообразно внедрить дезинфицирующие средства с распылением, которые также дают небольшой электрический заряд исходящим каплям, и они, таким образом, попадают, например, на тыльную сторону дверных ручек, откуда обычно не удается удалить частицы вируса.

Помимо всего вышеперечисленного также стоит обратить внимание на то, что было сделано в странах, где хорошо справились с коронавирусом.

В Японии система здравоохранения не подчиняется политическому руководству. Семейные врачи и медсестры в нашем понимании - это те, кто стоит там за здоровьем людей. Именно их задачей было и является наблюдение за состоянием людей и отслеживание цепочек заражения. У них это хорошо получилось. И, конечно, маски, которые в Японии носят при вспышке любого заболевания. Каждый человек, почувствовавший симптомы болезни, начинает использовать маску, а во время вспышек вируса их носят все.

Ущерб от коронавируса не только в том, что экономика и культура застопорились. Многие выздоровевшие могут в будущем иметь проблемы со здоровьем. Разумно оградить себя от заражения, и делать это без ущерба для экономики. Приведенные здесь рекомендации можно было применить в Эстонии уже в апреле. Теперь департамент здравоохранения занял более четкие позиции и принял более действенные меры. Нужно следовать этому курсу и по примеру Японии деполитизировать борьбу с вирусом в Эстонии.

Как суперглупость на Сааремаа (с которой началась первая волна коронавируса в Эстонии), так и удалой суперраспространитель заразы в Тарту (вероятное начало второй волны) – все это реальность. Время вспять не повернуть и событий не изменить, но этим влияниям можно разумно противодействовать.