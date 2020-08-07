Марек Страндберг: новый стандарт гигиены

Халатное поведение людей неизбежно приведет к новой вспышке коронавируса. Для того чтобы на этот раз не держать взаперти все общество, нужно ввести новый стандарт гигиены, пишет в Postimees инженер и материаловед Марек Страндберг.
От страны к стране отличается как влияние пандемии коронавируса, так и примененные ответные меры. Например, в Швеции пожилым людям вместо кислорода дают морфин, а политики, кажется, ликуют, что тем самым замедляется сокращение пенсионных фондов.
Тем временем я хочу предложить вам советы, как с довольно умеренными расходами, не угодив при этом в экономическую яму, справляться, если поведение людей все-таки спровоцирует новую вспышку. Уже виден рост числа заражений в мире. Можно предположить, что в Эстонии заболевших также больше, чем это следует из официальной статистики.
Оказалось, что при борьбе и профилактике коронавируса огромную пользу также, как и врачебное искусство, приносят естественные науки. Мы знаем, что вирус распространяется по воздуху. Исследователи аэрозолей доказали, что даже во время разговора из дыхательных путей человека выходят частицы, которые очень долгое время сохраняются в плохо проветриваемом помещении. В целом, в большинстве помещений система вентиляции в таком состоянии, что невозможно обеспечить достаточным количеством свежего воздуха всех людей, находящихся внутри. Такие места при росте новых случаев заражения представляют наибольшую опасность.
Результаты тестирования вакцины воодушевляют: из Оксфорда недавно поступили хорошие новости и, безусловно, будут новости еще, однако, тем не менее, настала эпоха новой гигиены. Стоит напомнить, что врачи лишь в конце XIX века осознали, что мытье рук - это крайняя необходимость. Раньше на тех, кто советовал до хирургического вмешательства мыть руки, смотрели косо. Как теперь на тех, кто советует оградить защитной маской дыхательные пути.
Вторую волну коронавируса порой рассматривают как совершенно мистическое и необоснованное явление. Однако в этом нет ничего странного: случаи заражения встречаются чаще, когда люди смелеют, больные не изолируются, а путешествия набирают все большие обороты.
Теперь, собственно, о принципах, применение которых позволит более не вводить кардинальные ограничения для общества, чтобы, в свою очередь, не задушить экономику окончательно.
Во-первых, нужно приготовиться повсеместно использовать маски. Было доказано, что даже простая маска с фильтрационной способностью в 70 процентов все же (если все их используют) сокращает распространение инфекции примерно в 10 раз! Дело в деньгах? Нет, в желании, потому что правительство уже возложило на плечи налогоплательщиков обязательства примерно по 5000 евро на каждого. Предоставить каждому жителю 2-3 многоразовые защитные маски кажется довольно посильным предприятием, не так ли? Маска, защищающая дыхательные пути, безусловно, нужна в таких местах, где тяжело соблюдать дистанцию: общественный транспорт, аэропорты и прочие закрытые пространства, где собирается много людей.
Во-вторых, разумеется, мытье рук и дезинфекция. Также необходимо создать и ввести новый стандарт гигиены для публичных мест: чтобы двери можно было открывать ногой или чтобы они открывались автоматически, чтобы не было необходимости нажимать на кнопки в лифте, чтобы подача воды в туалете и через кран могла осуществляться также без использования руки, а при помощи ноги. Чем меньше будет контактов руками, тем лучше, ведь только при одном прикосновении руки к глазам, носу или рту вирус может попасть в дыхательные пути. Однако это по большей части происходит инстинктивно.
В-третьих, проблема с воздухом в помещениях. Если возможно, стоит разместить в помещениях ультрафиолетовые установки очищения воздуха. Нет, не те, где лампа светит в глаза, а те, где перед лампой есть защита и вентиляторы продувают циркулирующий через нее воздух. Также стоит выключить (по меньшей мере, в общественных местах) все циркуляционные системы охлаждения и отопления (внутренние части тепловых насосов). Вентиляция должна быть такой, чтобы воздух в помещениях не циркулировал и подавался скорее снизу вверх. Установить такую технику гораздо проще, чем создать действующую вакцину или выработать совершенно новый препарат против коронавируса. Новые системы вентиляции нужно установить в кинотеатрах, театрах, ресторанах и общественном транспорте – везде, где люди находятся вплотную друг другу. Возможно, во время вспышек вируса нужно сделать послабление в экономии энергии.
В-четвертых, очистка поверхностей. Коронавирус сохраняется на поверхности очень долго. Было бы целесообразно внедрить дезинфицирующие средства с распылением, которые также дают небольшой электрический заряд исходящим каплям, и они, таким образом, попадают, например, на тыльную сторону дверных ручек, откуда обычно не удается удалить частицы вируса.
Помимо всего вышеперечисленного также стоит обратить внимание на то, что было сделано в странах, где хорошо справились с коронавирусом.
В Японии система здравоохранения не подчиняется политическому руководству. Семейные врачи и медсестры в нашем понимании - это те, кто стоит там за здоровьем людей. Именно их задачей было и является наблюдение за состоянием людей и отслеживание цепочек заражения. У них это хорошо получилось. И, конечно, маски, которые в Японии носят при вспышке любого заболевания. Каждый человек, почувствовавший симптомы болезни, начинает использовать маску, а во время вспышек вируса их носят все.
Ущерб от коронавируса не только в том, что экономика и культура застопорились. Многие выздоровевшие могут в будущем иметь проблемы со здоровьем. Разумно оградить себя от заражения, и делать это без ущерба для экономики. Приведенные здесь рекомендации можно было применить в Эстонии уже в апреле. Теперь департамент здравоохранения занял более четкие позиции и принял более действенные меры. Нужно следовать этому курсу и по примеру Японии деполитизировать борьбу с вирусом в Эстонии.
Как суперглупость на Сааремаа (с которой началась первая волна коронавируса в Эстонии), так и удалой суперраспространитель заразы в Тарту (вероятное начало второй волны) – все это реальность. Время вспять не повернуть и событий не изменить, но этим влияниям можно разумно противодействовать.
Не пришлось бы отказывать уже принятым студентам в Таллиннском техническом и Таллиннском университетах (по той причине, что студенты родом из стран с высоким уровнем заражения), если бы после карантина использовались необходимые технические средства, чтобы обеспечить хорошие условия во внутренних помещениях университета. Не пришлось бы проректору по учебной работе и члену сената TalTech извиняться за это «решение, принятое с тяжелым сердцем», если бы хороший инженер (особенно специалист по вентиляции) поискал варианты получше. Например, в США в университете Джона Хопкинса (Балтимор) создали маски многоразового использования со сменным фильтром, и они уже есть в свободном доступе. Новый стандарт гигиены предполагает много вызовов.
Однако остались еще вопросы без ответа, ведь в Эстонии довольно хорошо справляются с ограничением распространения и лечением коронавируса. Вопрос в том, почему так происходит. Как нам самим, так и другим странам и народам важно знать, что именно было сделано. Здесь требуются отдельные исследования. Как на самом деле соблюдали дистанцию, как передвигались, как доставляли продукты и прочий товар родственникам людей из группы риска, и сколько людей носило маски? И то, сколько, например, было сделано прививок от туберкулеза и т. д. Если эти результаты связать с уже собранными данными и текущими исследованиями, станет понятна общая картина.
3 МЫСЛИ
- Случаи заражения встречаются чаще, когда люди смелеют, больные не изолируются, а путешествия набирают все большие обороты.
- Новый стандарт гигиены предполагает много вариантов: носить маску в общественных местах, уменьшить контакт руками, более интенсивно проветривать помещения и очищать поверхности, разрабатывать другие более действенные методы.
- Как нам самим, так и другим важно знать, что именно было сделано - почему в Эстонии довольно хорошо справляются с ограничением распространения и лечением коронаруса.
Чтобы следить за случаями заражения и распространением болезни, я советую всем посмотреть динамику коронавируса, составленную в Тартуском университете на основе концепции физика Генри Рейха. На графике отображается общее количество случаев заражения и смертей в каждой конкретной стране на 100 000 жителей, по сравнению со средним ежедневным показателем случаев заражения на 100 000 человек за последний период.
Странно слушать и читать о том, как теперь руки чиновников здравоохранения оказываются связанными, поскольку из полиции и пограничных служб не поступают данные или работающий сам по себе государственный университет в очередной раз не может решить вопросы, требующие сотрудничества с другими государственными органами. В Эстонии действует закон об административном сотрудничестве, который направлен именно на решение таких комплексных задач. Например, через модель профессиональной помощи.
Конечно, было бы странно узнать, что закон об административном сотрудничестве не предусматривает возможности грамотно защитить общество в кризисной ситуации. Вновь поступают тревожные заявления правительства, что нет смысла действовать преждевременно и с непропорциональными затратами, люди сами должны поступать более ответственно и разумно. Та же песня, что и весной. К счастью, тогда было принято предварительное решение, и больницы Эстонии не оказались переполненными.
Если в случае эпидемии говорят о личной ответственности и решении быть разумным, стоит ли тогда народу надеяться, что необязательными станут налоги и военная служба, и каждый в дальнейшем сможет сам решать, с каким содержанием алкоголя в крови он может сесть за руль? В таком случае закон больше не будет это определять и наказывать виновных.
Экспоненциальный рост всегда удивляет своим ускорением. Чтобы его избежать, неизбежно быть более предусмотрительным, чем чутье подсказывает это политикам.