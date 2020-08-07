Трамп подписал указы против китайских сервисов TIkTok и WeChat

Как говорится в одном из указов, в отношении владельцев TikTok для защиты национальной безопасности необходимы "решительные действия". Сервис собирает большой объем данных о пользователях, в первую очередь, об их действиях в интернете и о геолокации. Это дает возможность китайским властям определять места, которые посещают сотрудники федеральных органов власти США, составлять досье для их шантажа, а также заниматься промышленным шпионажем, утверждается в документе. Похожие обвинения выдвигаются также в отношении мессенджера WeChat.

Трамп требует продать TikTok американской компании

Министерство внутренней безопасности США, Минобороны, а также администрация транспортной безопасности США уже запретили своим сотрудникам использовать TikTok на служебных телефонах. В четверг Сенат США одобрил законопроект, который запрещает устанавливать на служебные телефоны и пользоваться этим сервисом всем сотрудникам федерального правительства, членам и сотрудникам Конгресса США, а также госслужащим. Палата представителей этот законопроект еще не рассматривала.