Семейные врачи составили памятку для предотвращения распространения Covid-19

Эстонское общество семейных врачей разработало учебные материалы для пациентов, у которых появляются характерные для заболеваний верхних дыхательных путей симптомы.
Недавние вспышки болезни демонстрируют, как важны осведомленность и ответственность людей, и с помощью этих материалов врачи хотят напомнит о согласованных принципах поведения в отношении здоровья при вирусных заболеваниях, поскольку соблюдение этих принципов влияет на здоровье всех нас.
«Как врачи мы хотим убедить людей в том, что каждый несет ответственность за свое здоровье, и при появлении симптомов они должны оставаться дома. Врач может поставить точный диагноз только после того, как станут известны результаты теста, и на это потребуется время - в то же время человек может уже подвергать риску заражения », - пояснила член правления Эстонского общества семейных врачей доктор Кармен Йоллер.
«Если весной все люди должны были сидеть дома, то сейчас самоизоляция необходима только тем, у кого есть симптомы болезни. Заботясь друг о друге, мы можем по крайней мере замедлить распространение болезни, если не остановить ее», - сказала Йоллер.