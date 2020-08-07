Семейные врачи составили памятку для предотвращения распространения Covid-19

Недавние вспышки болезни демонстрируют, как важны осведомленность и ответственность людей, и с помощью этих материалов врачи хотят напомнит о согласованных принципах поведения в отношении здоровья при вирусных заболеваниях, поскольку соблюдение этих принципов влияет на здоровье всех нас.

«Как врачи мы хотим убедить людей в том, что каждый несет ответственность за свое здоровье, и при появлении симптомов они должны оставаться дома. Врач может поставить точный диагноз только после того, как станут известны результаты теста, и на это потребуется время - в то же время человек может уже подвергать риску заражения », - пояснила член правления Эстонского общества семейных врачей доктор Кармен Йоллер.