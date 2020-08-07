"Зенит" опроверг слухи о вспышке коронавируса в команде перед матчем за Суперкубок

Эту информацию в четверг в своем Telegram-канале опубликовал журналист Сергей Егоров. По его данным, тесты семи игроков "Зенита" на COVID-19 показали сомнительный результат.

"Распространенная информация не соответствует действительности. "Зенит" полностью соблюдает санитарный регламент и обо всем информирует Роспотребнадзор и Российскую премьер-лигу. На прошлой неделе был выявлен один сомнительный тест. Затем этот человек сдал еще три повторных теста, которые были отрицательными, но он все равно помещен на карантин", - сообщили в пресс-службе "Зенита".

В пятницу "Зенит" сыграет на "ВЭБ-Арене" в матче за Суперкубок России и рассчитывает на поддержку не менее 2,5 тысяч своих болельщиков.

Напомним, что петербуржцы в минувшем сезоне выиграли чемпионат и Кубок страны, поэтому в игре за Суперкубок им будут противостоять серебряные призеры Премьер-лиги - футболисты московского "Локомотива".