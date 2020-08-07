Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал преемником Путина

Лукашенко «не будет стрелять первым», но приготовился к «гибридной драке»

Александр Лукашенко заявил, что готов дать вооруженный отпор попыткам лишить его власти. Об этом он сказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, с которым встретился в президентском дворце в Минске.

«Я никогда не начну стрелять первым. Это большая глупость, и это подарок будет врагам. Есть до стрельбы очень много вариантов, но, если все варианты этой гибридной драки будут исчерпаны, без сомнений», - заявил Лукашенко, отвечая на вопрос о том, даст ли он приказ защищать страну, если кто-то позарится на ее территорию. Его слова приводит РБК.

Президент напомнил, что в последнее время он побывал на территории нескольких элитных частей белорусской армии и убедился в их боеготовности. В частности, Лукашенко высоко оценил расквартированную в Бресте десантно-штурмовую бригаду, в расположении которой он побывал в конце июня.

«Нажал кнопку - бригада на месте. Она полностью укомплектована по штатам военного времени. Я побывал в Витебске в десантно-штурмовой бригаде. Это вообще! Отпетые, подготовленные по-современному... Равных, уверен, в мире нет», - сказал президент.

По словам Лукашенко, в политике он руководствуется принципом справедливости. Законы - это хорошо, но в них порой все не пропишешь, считает он. «Справедливость - это главное. Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, Беларусь - это всё», - подчеркнул белорусский лидер.

По поводу задержанных «вагнеровцев» Лукашенко сказал, что власти Белоруссии получили от официального Киева предупреждение о подготовке отправки в страну второго отряда российских наемников. «Нас украинцы предупредили, что через границу южную проникла еще одна группа. Мы их сейчас ищем по всей Белоруссии», - сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что пока найти эту группу не удается. Президент подозревает, что боевики могли вернуться обратно. «Я, правда, не очень верю, что действительно там 30 человек пересекли границу. Мы бы их уже обнаружили. Если, конечно, они не ушли в Россию или обратно в Украину не вернулись. На нашей территории мы бы их уже давно обнаружили, потому что мы давно напряжены и в этом отношении действуем», - сказал Лукашенко.

Он также заверил, что не повторит судьбу экс-президента Виктора Януковича, который после потери власти сбежал из страны. «Лукашенко никогда никуда не побежит и мои дети никуда не побегут. Бегут те, у кого карманы набиты. <...> Я про Москву даже не говорю, без денег там делать нечего, а у меня нет денег, чтобы сбежать и там жить как [экс-президент Украины Виктор] Янукович», - сказал глава Белоруссии.

Он пояснил, что отсутствие денег - это не главный фактор такого решения, а главным для него остаются его убеждения и его земля.