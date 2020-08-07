Страховщики рекомендуют избегать поездок за границу

«Если человек находится в районе, где путешествия разрешены, и заболевает коронавирусом, это считается обычным случаем болезни. Однако если человек пошел на осознанный риск, проигнорировал рекомендации и отправился в небезопасную зону, то к сожалению, страховка не покроет возможные дополнительные расходы. Кроме того, многие авиакомпании снова начали отменять или задерживать рейсы, а страны вводят новые ограничения. Есть опасения, что в сентябре-октябре проблема скорее усугубится, а не решится. Возвращение домой может оказаться особенно сложным, если предстоит проехать через несколько транзитных стран. Поэтому в настоящее время мы рекомендуем планировать поездки только в случае крайней необходимости», - сказала руководитель группы страхования путешествий и личного страхования PZU Kindlustus Гейли Кальт.

Например, недавно в PZU поступило требование о возмещении ущерба от семьи, чартерным рейсом отправившейся в отпуск в Болгарию. В начале поездки все было хорошо, но на третий день клиент получил от туристической компании письмо о том, что, поскольку количество инфицированных в Болгарии превысило установленный порог, больше рейсов не будет, и самолет не доставит находящихся в Болгарии туристов домой. Деньги за неиспользованный рейс турфирма обещала вернуть в конце октября. Клиентам пришлось самостоятельно организовывать обратный перелет в Эстонию. Билеты в Таллинн на семью из четырех человек через Вену и Ригу обошлись в 1400 евро.

На прошлой неделе, когда стало ясно, что рейсы Барселона -Таллинн отменяются из-за массового роста числа заражений в Испании, в PZU поступило как минимум 15 уведомлений об ущербе.

Кальт добавила, что ВОЗ не отменяла статус пандемии, а это подтверждает, что ограничения на путешествия по-прежнему необходимо принимать во внимание.

В этом году – главным образом в начале пандемии в марте – в рамках страхования путешествий компания PZU компенсировала в связи с COVID-19 убытков на сумму более полумиллиона евро. В июле PZU зарегистрировала 114 случаев ущерба в рамках страхования путешествий, большинство из которых были связаны с прерываниями поездок за границу в связи с коронавирусом.

PZU – международная страховая компания с 200-летней историей, входящая в странах Балтии в число крупнейших. По размеру оборота и возмещений ущерба PZU является одной из ведущих страховых компаний в Эстонии. В Польше PZU обладает 33% рынка страхования имущества и 42,9% рынка страхования жизни. В Центральной и Восточной Европе доля компании на рынке составляет 13%.