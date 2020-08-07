Определились все четвертьфиналисты розыгрыша Лиги Европы УЕФА

Испанская "Севилья" не пустила в четвертьфинал итальянскую "Рому", переиграв римлян со счетом 2:0 благодаря мячам Серхио Регилона (22') и Юссефа Эн-Несири (44'). Победителя этого противостояния выявили в одной игре на нейтральном поле - в немецком Дуйсбурге.

Немецкий "Байер" на своем поле обыграл шотландский "Рейнджерс" со счетом 1:0, автором единственного гола стал Мусса Диаби (51'). В первом матче этой пары футболисты "Рейнджерс" дома уступили 1:3.

Английский "Вулверхэмптон" в ответном матче 1/8 финала на своем поле со счетом 1:0 одержал победу над греческим "Олимпиакосом", единственный мяч на 9-й минуте с пенальти забил мексиканец Рауль Хименес. Первый матч завершился вничью 1:1.

Швейцарский "Базель" дома повторно обыграл германский "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне - 1:0, автором гола стал Фабиан Фрай (88'). Первый матч завершился победой швейцарской команды со счетом 3:0.

В четверг определились все четвертьфиналисты еврокубка. Пары этой стадии плей-офф выглядят следующим образом.

Напомним, что розыгрыш Лиги Европы УЕФА, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, решено доиграть без зрителей в германских Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. Встречи четвертьфинала пройдут 10-11 августа, полуфинала - 16-17 августа, финал запланирован на 21 августа в Кельне.