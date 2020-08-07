Тарту не может обуздать новую волну коронавируса в одиночку

Однако нынешняя вспышка не сравнима с весной: весной тартуцы сидели дома, улицы были пусты. Теперь люди наслаждаются летними вечерами в местных заведениях, радуются знакомым, и распространение вируса снова растет. Вчера вечером правительство отреагировало на происходящее в Тарту и разрешило ввести ограничение на продажу алкоголя в Тартумаа.

Беззаботное поведение

Вспышка коронавируса началась с жительницы Тарту, которая 18 июля пошел в ночной клуб Vabank, хотя ее семейный врач диагностировал ей ангину. Ко вчерашнему дню так называемый "очаг Ва-банка" насчитывал 33 инфицированных. Не все из них веселились в ночном клубе, заразились и близкие людей, посещавших Vabank, а также люди, которые с ними контактировали.

Вторым, кто сообщил об обнаружении вируса, был бар Naiiv: 24 июля его посещала финка, у которой через неделю после вечеринки проведенный на родине тест дал положительный результат на коронавирус. По состоянию на четверг этот очаг насчитывал уже 15 инфицированных.

Кроме того, одиночные носители вируса бывали или работали в баре Möku, ночном клубе Shooters и ресторане La Dolce Vita.

Ситуация в Тартуском уезде вызывает беспокойство, подтвердила член правительственного ученого совета по Covid-19 Криста Фишер. «Мы очень близки к показателям, которые были весной в Тартуском уезде», - сказала Фишер. Однако она добавила, что нынешнюю ситуацию облегчает только тот факт, что новые инфицированные являются контактными лицами установленных инфицированных, то есть новые случаи заболевания не возникают неожиданно.

По словам Фишер, количество инфицированных, прибавляющееся каждый день, показывает, насколько быстро люди осознают, что они могли столкнуться с вирусоносителем. Однако она подчеркнула, что люди стали слишком беззаботными. «Люди все равно должны думать, стоит ли идти и куда идти», - сказала она, добавив, что следует избегать закрытых помещений и ночных клубов.

Нет полномочий

Поскольку распространение вируса в Тарту связано с развлекательными заведениями, возникает вопрос, должны ли они работать в нынешней ситуации и может ли городская управа ограничить распространение очага, закрыв ночные клубы и бары.

«Не может, потому что по закону городская управа и горсобрание не имеют права закрывать частные развлекательные заведения или другие уреждения», - ответил мэр Тарту Урмас Клаас. В соответствии с Законом о профилактике инфекционных заболеваний и борьбе с ними такие решения могут приниматься Департаментом здоровья и правительством.

Вчера вечером правительство сделало первый шаг: с сегодняшнего дня самоуправления Тартуского уезда могут ограничить продажу алкоголя в заведениях питания и развлечениях с 23:00. Уместность ограничения будет оценена через две недели, и, если оно не будет продлено, то закончится поздним вечером 31 августа.

Город Тарту может принимать решения о городских публичных услугах, деятельности городских учерждений и принадлежащей городу собственности. Кризисная группа горуправы внимательно следит за ситуацией и, при необходимости, примет решение установить дополнительные требования или ограничения в их отношении, подтвердил Клаас.

«Похоже, что центральная власть рассматривает вспышки инфекции в Тарту только как проблему Тарту, в решение которой правительство не желает вмешиваться, - сказал Клаас. - Однако по закону именно государственные органы и учреждения должны играть ключевую роль в борьбе с коронавирусом. Воздействие данных вспышек коронавируса давно перешло границы города Тарту, и для разрешения ситуации необходимо принять меры по всей Эстонии».

Тартуский мэр добавил, что последние поправки к Закону о профилактике инфекционных заболеваний и борьбе с ними, которые вступили в силу по окончании чрезвычайного положения, сделали практически несуществующими и без того ограниченные возможности местных органов власти принимать решения о необходимых мерах по борьбе с вирусом на своей административной территории: все права центральное правительство сосредоточило в своих руках.