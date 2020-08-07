Основные мифы, которые преследуют покупателей жилья

«Клиенты сообщают нам, что покупка жилья откладывается в основном из-за того, что они боятся жестких условий получения жилищного кредита и не имеют достаточно денег для внесения крупного первоначального взноса. Однако часто оказывается, что реальных препятствий со стороны банка нет. Поэтому стоит изучить ваши возможности более подробно, – объяснил Хейки Раадик. - Один из самых распространенных мифов заключается в том, что люди должны сначала найти новое жилье, и только потом приходить в банк, но на самом деле было бы разумнее сделать наоборот – обратитесь в банк, мы рассмотрим ваши возможности, и, исходя из этого, вы сможете искать себе подходящее жильe».

«Обратитесь в банк, мы рассмотрим ваши возможности, и, исходя из этого, вы сможете искать себе подходящее жильe».

По словам Раадика, некоторые откладывают покупку жилья еще и потому, что ожидают падения цен на квартиры. «В определенные периоды цены на жилье действительно могут несколько снижаться, но в целом цены стабильно растут. Даже в нынешнее непростое время, вызванное коронавирусом, мы не увидели серьезных изменений – особенно, если речь идет о новых проектах», – сказал он.

Раадик объяснил, что в случае падения цен на квартиры люди могут не достичь ожидаемого выигрыша, потому что следует учитывать и ежемесячную стоимость аренды. «Например, если арендованная квартира стоит 350 евро в месяц, то расходы на аренду составят 4200 евро в год. В некоторых случаях эта сумма может составлять почти половину платежа по жилищному кредиту», – привел он пример.

Многие люди также опасаются крупного первоначального взноса при покупке жилья, и, по словам Раадика, считают, что он составляет не менее 20 процентов от стоимости нового жилья. «Это еще один распространённый миф, потому что на самом деле первоначальный взнос может составлять 15 или даже 10 процентов с гарантией KredEx. Если же у человека есть дополнительный залог, можно получить кредит даже без первоначального взноса», – уточнил он.

Последний миф, о котором рассказал Хейки Раадик, касается анализа выписок из счетов людей. «Поскольку банк анализирует выписку из счета клиента за шесть месяцев перед принятием решения о предоставлении кредита,

считается, что выписка должна быть безупречной: никаких посещений ночных клубов и никаких "аморальных" покупок.

Как мы уже говорили, в действительности банк обращает внимание только на экстремальные модели поведения. Если человек дисциплинированно оплачивает все счета и у него остаются деньги на другие расходы и сбережения, то индивидуальные покупки или расходы клиентов нас, как правило, не интересуют», – сказал Раадик.