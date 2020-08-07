В субботу возможны перебои в работе интернет-банка SEB

В субботу 8 августа SEB проводит плановые работы ИТ-систем, сообщает банк на своем сайте.
В связи с проведением плановых работ по обслуживанию ИТ-систем в предстоящую субботу, 8 августа, с 4 до 6 часов утра могут возникнуть перебои в работе интернет-банка для частных и бизнес-клиентов, мобильного банка, а также других электронных каналов. В 4.30 могут быть кратковременные (около 5 минут) перебои в работе банковских карт.
Банк приносит клиентам извинения за возможные неудобства.
Служба поддержки клиентов SEB 665 5100.
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