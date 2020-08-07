Банк Эстонии обещает: жизнь в Эстонии станет труднее, но дешевле

По данным Департамента статистики Эстонии, в июле потребительские цены упали на 0,9% в годовом исчислении. Цены на энергоносители упали на 10 процентов, но продукты питания, включая алкоголь и табак, подорожали на 1,7 процента.

По данным Банка Эстонии, базовая инфляция, которая охватывает как промышленные товары, так и услуги, с апреля остается близкой к нулю.

Падение цен произошло в основном за счет цен на энергоносители, поскольку моторное топливо подешевело на 14% по сравнению с прошлым годом.

«Хотя цена за баррель сырой нефти на мировом рынке в июле превысила уровень в 40 долларов, ее влияние на потребительские цены смягчилось укреплением курса евро. Потребительские цены на электроэнергию резко колебались в последние месяцы, потому что дешевая электроэнергия из Норвегии и Швеции не доходит до стран Балтии из-за ограниченной пропускной способности», - пояснил Перт.

Цены на услуги упали, так как поездки и отдых по-прежнему ограничены из-за коронавируса.