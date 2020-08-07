Пт, 7.08.2020
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Полиция Таллинна покажет, как правильно ездить на электросамокатах

Электросамокат. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tairo Lutter

В субботу, 8 августа, в творческом городке Теллискиви в Таллинне представители полиции расскажут о безопасной езде на электросамокатах, передает Rus.ERR.

О безопасности движения на электросамокатах, правилах дорожного движения, защитной экипировке расскажет не только полиция, но и представители магазина электротранспорта Voltride и компании по прокату самокатов Bolt.

Желающие смогут прокатиться по специальной трассе, научиться правильно и резко тормозить, обгонять, переезжать через бордюр и ямы, а также получат и другие навыки вождения электросамокатов.

Тренировка пройдет 8 августа с 12:00 до 14:00.

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