Полиция Таллинна покажет, как правильно ездить на электросамокатах

В субботу, 8 августа, в творческом городке Теллискиви в Таллинне представители полиции расскажут о безопасной езде на электросамокатах, передает Rus.ERR.
О безопасности движения на электросамокатах, правилах дорожного движения, защитной экипировке расскажет не только полиция, но и представители магазина электротранспорта Voltride и компании по прокату самокатов Bolt.
Желающие смогут прокатиться по специальной трассе, научиться правильно и резко тормозить, обгонять, переезжать через бордюр и ямы, а также получат и другие навыки вождения электросамокатов.
Тренировка пройдет 8 августа с 12:00 до 14:00.