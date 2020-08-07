МуПо обратит пристальное внимание на владельцев собак: за отсутствие поводка - штраф

В последнее время стало больше жалоб на собак, гуляющих без поводка по тропе здоровья Мериметса и пляжной зоне Штромки, поэтому таллиннская Муниципальная полиция приступает к рейдам, пишет Postimees.
По словам главного инспектора МуПо по Пыхья-Таллинну Павла Бойцова, ситуация вызывает беспокойство. «Безответственно позволять своей собаке бегать без поводка в местах, где ходит много людей, в том числе семьи с маленькими детьми и пожилые люди», - считает Бойцов.
"Собака без поводка может напасть на человека или другую собаку, а также испугать своим неожиданным поведением или повредить одежду. Животное также может представлять опасность для движения или для самого себя при беге по дороге », - сказал инспектор. По его словам, в Мериметса много велосипедистов, которые тоже жаловались на свободно гуляющих собак.
Чтобы взять ситуацию под контроль, со следующей недели инспекторы начнут выборочные рейды в районах Пыхья-Таллинна. При необходимости будут задействованы и региональные инспекторы полиции.
Штраф за такое нарушение может составлять до 800 евро.