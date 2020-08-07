Facebook продлевает удаленку до лета 2021 года и обещает ежемесячно выплачивать сотрудникам дополнительно по 1000 долларов

Почти все из 48 000 работников Facebook в США были отправлены по домам еще в марте. Потом компания продлила удаленку до конца текущего года, и вот сейчас – до июля 2021 года. Официальный представитель компании Ннека Норвилл так прокомментировала ситуацию: «На основании рекомендаций экспертов в области здравоохранения и правительства, а также решений, принятых в ходе наших внутренних обсуждений, мы разрешаем сотрудникам продолжать добровольно работать из дома до июля 2021 года. Кроме того, мы выдаем сотрудникам дополнительно $1000 долларов на нужды домашнего офиса».

Ранее глава Facebook Марк Цукерберг заявил о том, что собирается перевести тысячи своих работников на полностью удаленную работу. По его словам, примерно через 10 лет около половины персонала компании будет работать удаленно на постоянной, а не временной основе.

Напомним, что недавно Google позволил 200 000 сотрудников еще год не возвращаться в офис. Работать с рабочего места будут только работники, чье присутствие там обязательно.