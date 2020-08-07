Facebook продлевает удаленку до лета 2021 года и обещает ежемесячно выплачивать сотрудникам дополнительно по 1000 долларов

Компания Facebook сегодня сообщила о разрешении своим сотрудникам продолжать работать из дома до июля 2021 года. Ранее о точно таких же мерах объявила Google. И в том, и в другом случаях продление удаленной работы обусловлено пандемией COVID-19, которая не спешит сбавлять обороты в США, пишет IXBT.
Почти все из 48 000 работников Facebook в США были отправлены по домам еще в марте. Потом компания продлила удаленку до конца текущего года, и вот сейчас – до июля 2021 года. Официальный представитель компании Ннека Норвилл так прокомментировала ситуацию: «На основании рекомендаций экспертов в области здравоохранения и правительства, а также решений, принятых в ходе наших внутренних обсуждений, мы разрешаем сотрудникам продолжать добровольно работать из дома до июля 2021 года. Кроме того, мы выдаем сотрудникам дополнительно $1000 долларов на нужды домашнего офиса».
Ранее глава Facebook Марк Цукерберг заявил о том, что собирается перевести тысячи своих работников на полностью удаленную работу. По его словам, примерно через 10 лет около половины персонала компании будет работать удаленно на постоянной, а не временной основе.
Напомним, что недавно Google позволил 200 000 сотрудников еще год не возвращаться в офис. Работать с рабочего места будут только работники, чье присутствие там обязательно.
В мае руководители компании Twitter разрешили своим сотрудникам работать на удаленном доступе постоянно, даже после окончания пандемии коронавирус. Руководитель компании отметил, что они одними из первых перейдут на постоянную дистанционную форму работы.