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Тартуский роликовый марафон пройдет с раздельным стартом

Paide Rull 2016

ФОТО: Andrus Kopliste/J

Организаторы тартуского заезда на роликах, который состоится 23 августа, внесли ряд изменений, способных обеспечить безопасность всем участникам мероприятия, передает Rus.ERR.

«Сегодня наша задача - сделать заезд на роликах безопасным для участников, организаторов и команды добровольцев», - отметил главный организатор мероприятия Индрек Келк.

Келк добавил, что при составлении правил руководствовались рекомендациями Департамента здоровья, а также учитывали установленные правительством ограничения в отношении числа участников мероприятий.

«Старт гонки будет организован таким образом, чтобы на старте, финише и на самой трассе одновременно находилось как можно меньше человек. Также будут предоставлены в достаточном количестве средства дезинфекции, возможность мытья рук, а организаторам, которые будут пересекаться с большим количеством людей, раздадут средства защиты», - пояснил он.

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