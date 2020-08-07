Тартуский роликовый марафон пройдет с раздельным стартом

Организаторы тартуского заезда на роликах, который состоится 23 августа, внесли ряд изменений, способных обеспечить безопасность всем участникам мероприятия, передает Rus.ERR.
«Сегодня наша задача - сделать заезд на роликах безопасным для участников, организаторов и команды добровольцев», - отметил главный организатор мероприятия Индрек Келк.
Келк добавил, что при составлении правил руководствовались рекомендациями Департамента здоровья, а также учитывали установленные правительством ограничения в отношении числа участников мероприятий.
«Старт гонки будет организован таким образом, чтобы на старте, финише и на самой трассе одновременно находилось как можно меньше человек. Также будут предоставлены в достаточном количестве средства дезинфекции, возможность мытья рук, а организаторам, которые будут пересекаться с большим количеством людей, раздадут средства защиты», - пояснил он.