Тартуский роликовый марафон пройдет с раздельным стартом

«Старт гонки будет организован таким образом, чтобы на старте, финише и на самой трассе одновременно находилось как можно меньше человек. Также будут предоставлены в достаточном количестве средства дезинфекции, возможность мытья рук, а организаторам, которые будут пересекаться с большим количеством людей, раздадут средства защиты», - пояснил он.