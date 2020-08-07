При обслуживании многоквартирных домов используются мошеннические приемы

В частности, Майорских заметила, что наиболее простым способом экономии расходов является всего лишь невыполнение определенных незаметных действий. «В рамках договора о техническом обслуживании необходимо ежегодно производить осмотр каждого многоквартирного дома. К нам обратились квартирные товарищества, пожелавшие стать нашими клиентами, при этом для правления товариществ очень большим сюрпризом стало известие о том, что кровли их домов в прямом смысле слова были дырявыми. В таком случае совершенно очевидно, что очередной осмотр просто-напросто не проводился уже на протяжении многих лет», – объяснила она.

«Второй, достаточно распространенной схемой экономии расходов является самовольное сокращение графика уборки. Предположим, товарищество платит за уборку подъезда, которая согласно договору должна проводиться, например, через день. В действительности же подъезды убирают один–два раза в неделю, – сказала Майорских. - Независимо от того, идет ли речь о внутренней или внешней уборке, проверить ее выполнение довольно сложно, если, конечно, кто-то специально не занимается этим вопросом, а дом и территория вокруг него остаются более-менее чистыми».

«Если упомянутые уловки по своей сути еще можно назвать мелким нарушениями договора, то, к сожалению, имели место также и такие случаи, когда сознательно выставлялись дополнительные счета за работы, которые на самом деле никто никогда и не выполнял. Ведь клиенту так легко объяснить, что техник увидел три перегоревшие лампочки и заменил их.

Однако обнаруженный при проведении проверки толстый слой пыли, накопившейся на плафоне светильников, в которых якобы были заменены лампочки, ясно свидетельствует о том, что к ним не прикасались на протяжении уже нескольких лет», – заметила она.

По словам Майорских, достаточно распространенным видом мошенничества является также и требование дополнительной платы за предоставление различных услуг, при этом вопрос о них даже не обсуждался с товариществом.