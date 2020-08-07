Медведь дышал в затылок: молодая семья отделалась испугом после встречи с диким животным

"Я услышал издалека, что кто-то топает. Я подумал, что, вероятно, сейчас из кустов вылезет какой-нибудь рыбак в резиновых сапогах", - сказал Тарто. Ленивые шаги становились все ближе и ближе, и Тарто в шутку сказал сидящиму у него на коленях сыну: смотри, сейчас выйдет мишка.

Стоило ему сказать эти слова, как из-за кустов действительно появился косолапый. "Ну, голова у него была большая, - показавает Тарто, разводя руки примерно на 40 см. - Высота в холке наверное была мне до талии".

Завидев медведя, отец семейств решил по-тихому, спиной вперед, зайти в воду. «Я еще держал сына на руках и спокойно ступил в воду, жена тоже», - сказал он. Тарто с сыном на руках и прошел реке метров двадцать до стоянки. Молодые люди решились выйти на берег, только когда увидели парковку. «К счастью, я знал по удочке, что вода неглубокая здесь, мне до пупа, поэтому я не боялся ступить в воду», - сказал отец.

Никто из членов семьи не запаниковал, сынишка тоже не заплакал, увидев медведя. Прибыв на берег, они обнаружили, что ключи от машины осталисьна берегу реки вместе со всем остальным. Тогда молодые люди решили бежать к ближайшему дом и оттуда попросили позвонить в охотничий клуб.

«Мы бежали, так что потеряли один сапожок ребенка, и когда мы добрались до двора дома, мы оба дышали так тяжело, что нас спросили, нет ли у нас коронавируса, потому что мы так запыхались от бега, что оба закашлялись», - сказала Кадри Аллас.

Из охотничьего общества в Кайавере были отправлены два охотника проверять ситуацию. К тому времени медведь ушел, и один из охотников сказал Тарто, что был бы рад не идти в такую ​​высокую траву.

Кадри Аллас была очень благодарна семье, к которой они обратились за помощью. «У них тоже двухлетний сын, поэтому мы смогли снять с сына мокрую одежду, а они дали сухую, потому что ключи от машины остались у реки», - сказала она.

Охотники принесли с берега реки вещи семьи. «На оставленную в воде блесну тем временем клюнул окунь», - сказал Тарту.

Жутковатый опыт не отпугивает Тарто от дальнейших рыбалок, в вот его жена какое-то время не готова ходить лес. «Ребенок также просыпался несколько ночей и говорил, что не хочет ловить рыбу, - отмечает Кадри. - Но это, думаю, пройдет».

То, что произошло в понедельник, было не первой встречей с медведем для Тарто. Несколько лет назад он видел медведицу с тремя сыновьями в лесу недалеко от Лайузе в Йыгевамаа. «Тогда у нас было гораздо большее расстояние, может быть, несколько сотен метров», - сказал Тарто. Тарто и Аллас тоже видели медведя несколько месяцев назад, когда детеныш пробежал через дорогу перед их машиной.

Сезон охоты на медведя начался 1 августа и продлится до 31 октября. Хотя место, где молодая семья встретила медведя в понедельник, находится в Тартуском уезде, охотничий регион принадлежит лесной школе Лууа Йыгеваского уезда. Директор лесной школы Хаана Зуба-Рейнсалу сказала, что встреча с медведем, безусловно, напугала молодых людей, но для человека встретить дикое животное в лесу - это нормально.