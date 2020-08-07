Надаль впервые прокомментировал выставочный турнир Джоковича, ставший очагом коронавируса

«Думаю, что большинство игроков хочет сделать лучше — как для людей, так и для всего мира. Безусловно, при организации Adria Tour были допущены ошибки, но ошибаться — это вполне нормально. Особенно когда сталкиваешься с абсолютно новой, уникальной ситуацией. Я очень сильно надеюсь, что люди извлекут урок из ситуации, которая произошла на Adria Tour и мы все продолжим играть в теннис в его лучшем виде», — цитирует Надаля Tennis365.