Пт, 7.08.2020
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Эстония хочет направить в Ирак пять военнослужащих

Tapa väljaõppekeskuse kaplan leitnant Raivo Nikiforov pidas Iraagis teenivatele ESTPLA-10 jalaväerühma sõduritele jõululaupäeval Saddam Husseini suurejoonelise suvepalee rõdul jumalateenistuse.

ФОТО: virumaateataja.ee

Рийгикогу направил на согласование проект постановления, которым Эстония расширяет возможности использования Сил обороны в Ираке в международной военной операции operatsioonil Inherent Resolve («Внутренняя решимость»), пишет Postimees со ссылкой на ERR.

Согласно проекту, Эстония отправит в Ирак пять военнослужащих Cил обороны; в общей сложности проект позволит оказать вклад в операцию в объеме до 10 военнослужащих Сил обороны.

Участие Эстонии в операции «Внутренняя решимость» началось в августе 2016 года, когда службу в провинции Аль-Анбар начала входящая в состав датского контингента команда из шести человек, основной задачей которой была военная подготовка иракских сил безопасности.

Из-за пандемии Covid-19 и внутриполитической напряженности учебные мероприятия в рамках операции «Внутренняя решимость» были временно строго ограничены, а в некоторых случаях приостановлены по просьбе Ирака с весны 2020 года.

В бюджете Минобороны на 2021 год запланировано 444 700 евро на оперативные расходы Сил обороны на операцию Inherent Resolve.

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