Эстония хочет направить в Ирак пять военнослужащих

Согласно проекту, Эстония отправит в Ирак пять военнослужащих Cил обороны; в общей сложности проект позволит оказать вклад в операцию в объеме до 10 военнослужащих Сил обороны.

Участие Эстонии в операции «Внутренняя решимость» началось в августе 2016 года, когда службу в провинции Аль-Анбар начала входящая в состав датского контингента команда из шести человек, основной задачей которой была военная подготовка иракских сил безопасности.

Из-за пандемии Covid-19 и внутриполитической напряженности учебные мероприятия в рамках операции «Внутренняя решимость» были временно строго ограничены, а в некоторых случаях приостановлены по просьбе Ирака с весны 2020 года.