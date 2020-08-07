Суд не выпустил на свободу Ису Халилова и Вячеслава Калашникова

Вместе с Халиловым по этому делу проходит Вячеслав Калашников, которого полиция нашла не сразу, а установила его личность после просмотра многочисленных записей с видеорегистраторов. По версии следствия, Халилов и Калашников устроили гонки по городу и мчались друг за другом из центра города до самого момента ДТП. Непосредственно в аварии Калашников не участвовал и не пострадал, однако следствие настаивает, что, если бы не та гонка, никакой аварии не произошло бы. А значит, он должен быть привлечен к ответственности как соучастник.

Адвокат Калашникова Дмитрий Школяр пытается доказать, что его клиент не является никаким соучастником и не находился с Халиловым ни в каком сговоре, – поскольку они не могли договориться, что поедут до Лаагна-теэ и устроят там аварию – и может быть привлечен только за нарушение правил дорожного движения. Тем не менее, Калашников тоже находится под стражей, его освобождения до суда тоже пытались добиться, и суд также счел, что это в данный момент невозможно.

При этом суд изменил статью, по которой Калашникову было предъявлено обвинение. Теперь его подозревают не в соучастии в совершении преступления, а в содействии в его совершении.

По мнению окружного суда, на основании указанного в ходатайстве прокурора о взятии под стражу было невозможно понять, опираясь на какие сведения, сочтено установленным совершение Калашниковым по договоренности и сообща аварии с тяжкими последствиями.

Суд пришел к выводу, что в рамках данного дела Калашникову можно предъявить обвинение в умышленном нарушении правил дорожного движения, но не в согласованном и совместном нарушении ПДД, приведшем к аварии с тяжкими последствиями. Таким образом, в понимании закона это нельзя считать соучастием в совершении преступления, а значит, нет оснований считать предъявленное подозрение обоснованным.

«Но это не означает, что в поведении Калашникова вообще нет обоснованного подозрения в совершении преступления, и его можно освободить из-под стражи», - отметил суд.

По его оценке, во время совместной гонки на Chevrolet Camaro Калашников оказывал моральную поддержку Халилову в умышленном нарушении ПДД, чем по неосторожности были вызваны тяжкие последствия.

«В то же время необходимо подчеркнуть, что определение обоснованного подозрения в совершении преступления не является решением вопроса вины человека, однако достаточно, если собранные материалы дают основания для того, чтобы согласиться с тем, что человек, возможно, совершил преступление. Вопрос вины будет решен в ходе судебного рассмотрения уголовного дела», - подчеркнул суд.

Суд отметил, что вступившие на данный момент в силу административные наказания, которые назначены за нарушение ПДД, указывают на то, что для Калашникова нарушение правил – это обычное дело, а также характеризуют его стиль вождения. Поэтому, по оценке суда, этот человек опасен на дороге, и его поведение может привести к тяжким последствиям.