Суд не выпустил на свободу Ису Халилова и Вячеслава Калашникова
Сегодня Таллиннский окружной суд оставил решение об аресте Исы Халилова в силе. Халилов останется под стражей, его не отпустили домой даже с электронным браслетом. Под стражей оставлен и второй участник гонки по Лаагна-теэ Вячеслав Калашников. Решение можно обжаловать в течение 15 дней.
20-летний Иса Халилов находится под стражей с конца июня. 20 июня он устроил гонки по Лаагна-теэ, в результате чего произошла тяжелая авария, унесшая жизни двух человек: 61-летняя потерпевшая погибла на месте происшествия, 39-летний мужчина скончался позже в больнице. Всего в участвовавших в ДТП автомобилях находились восемь человек, пятеро из них получили травмы. Сам Халилов в аварии практически не пострадал и уже через несколько дней был взят под стражу.
Прокуратура сообщила, что экспертиза не установила у Халилова ни алкогольного, ни наркотического опьянения, но проводившие техническую экспертизу специалисты настаивают на том, что в момент столкновения автомобиль Халилова мчался со скоростью почти 200 километров в час. Халилов это отрицает, настаивая на том, что скорость не была больше 120 километров в час и указывает на то, что виновником ДТП стал не он, а водитель автомобиля Volvo, не посмотревший назад при перестроении и неожиданно выехавший перед ним.
Cуд отметил, что утверждение Халилова, согласно которому, он не ехал со скоростью 200 километров в час, не означает, что предъявленное ему подозрение не обосновано: «Во-первых, следует отметить, что в уездном суде Халилов сам признал, что не смотрел на спидометр. Во-вторых, многие доказательства подтверждают, что скорость его автомобиля была намного выше разрешенной».
Окружной суд пришел к выводу, что деяние, в совершении которого Халилов подозревается, показывает настолько легкомысленное отношение к ПДД, что есть причины опасаться, что Халилов и дальше может совершать преступления на дороге.
«Учитывая то, насколько тяжелыми могут быть последствия нарушения правил дорожного движения, опираясь на практику Государственного суда, уездный суд обоснованно отметил, что в случае наличия угрозы совершения тяжких преступлений, для содержания подозреваемого под стражей будет достаточно вероятности совершения нового преступления, что в случае угрозы совершения более легких преступлений не дает основания для ареста», - объяснил суд.
По оценке окружного суда, легкомысленное отношение Халилова к правовым нормам и отсутствие страха быть пойманным являются причиной, по которой суд не считает возможным заменить содержание под стражей на электронный надзор.
Такая замена предполагает, что, по оценке суда, электронного надзора будет достаточно для обеспечения проведения процессуальных действий по уголовному делу. В случае электронного надзора свобода перемещения человека ограничивается лишь контролем за тем, чтобы он не покидал место жительства, но это не препятствует тому, чтобы его покинуть. В случае такой меры пресечения важно то, какие имеются основания предполагать, что человек будет придерживаться примененных к нему ограничений. По оценке суда, деяние, в котором Халилов подозревается, показывает, что страх перед возможными негативными последствиями не является тем обстоятельством, которое удержит Халилова от совершения правонарушений.
Поэтому содержание под стражей как мера пресечения оставлено в силе.
Вместе с Халиловым по этому делу проходит Вячеслав Калашников, которого полиция нашла не сразу, а установила его личность после просмотра многочисленных записей с видеорегистраторов. По версии следствия, Халилов и Калашников устроили гонки по городу и мчались друг за другом из центра города до самого момента ДТП. Непосредственно в аварии Калашников не участвовал и не пострадал, однако следствие настаивает, что, если бы не та гонка, никакой аварии не произошло бы. А значит, он должен быть привлечен к ответственности как соучастник.
Адвокат Калашникова Дмитрий Школяр пытается доказать, что его клиент не является никаким соучастником и не находился с Халиловым ни в каком сговоре, – поскольку они не могли договориться, что поедут до Лаагна-теэ и устроят там аварию – и может быть привлечен только за нарушение правил дорожного движения. Тем не менее, Калашников тоже находится под стражей, его освобождения до суда тоже пытались добиться, и суд также счел, что это в данный момент невозможно.
При этом суд изменил статью, по которой Калашникову было предъявлено обвинение. Теперь его подозревают не в соучастии в совершении преступления, а в содействии в его совершении.
По мнению окружного суда, на основании указанного в ходатайстве прокурора о взятии под стражу было невозможно понять, опираясь на какие сведения, сочтено установленным совершение Калашниковым по договоренности и сообща аварии с тяжкими последствиями.
Суд пришел к выводу, что в рамках данного дела Калашникову можно предъявить обвинение в умышленном нарушении правил дорожного движения, но не в согласованном и совместном нарушении ПДД, приведшем к аварии с тяжкими последствиями. Таким образом, в понимании закона это нельзя считать соучастием в совершении преступления, а значит, нет оснований считать предъявленное подозрение обоснованным.
«Но это не означает, что в поведении Калашникова вообще нет обоснованного подозрения в совершении преступления, и его можно освободить из-под стражи», - отметил суд.
По его оценке, во время совместной гонки на Chevrolet Camaro Калашников оказывал моральную поддержку Халилову в умышленном нарушении ПДД, чем по неосторожности были вызваны тяжкие последствия.
«В то же время необходимо подчеркнуть, что определение обоснованного подозрения в совершении преступления не является решением вопроса вины человека, однако достаточно, если собранные материалы дают основания для того, чтобы согласиться с тем, что человек, возможно, совершил преступление. Вопрос вины будет решен в ходе судебного рассмотрения уголовного дела», - подчеркнул суд.
Суд отметил, что вступившие на данный момент в силу административные наказания, которые назначены за нарушение ПДД, указывают на то, что для Калашникова нарушение правил – это обычное дело, а также характеризуют его стиль вождения. Поэтому, по оценке суда, этот человек опасен на дороге, и его поведение может привести к тяжким последствиям.
Таким образом, суд пришел к выводу, что для беспрепятственного проведения следствия и во избежание совершения новых преступлений, неизбежно необходимо применить в отношении Калашникова более серьезную меру пресечения, т.е. содержание под стражей.