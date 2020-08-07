Президент Литвы осудил вмешательство России в выборы в Белоруссии и призвал Минск не допускать репрессий против оппонентов

По его словам, Вильнюс внимательно следит за избирательной кампанией в Белоруссии и призывает придерживаться общепринятых демократических принципов.

"В Беларуси, как в европейской стране, недопустимы репрессии против гражданского общества. Я призываю руководство Белоруссии обеспечить безопасные, свободные и честные выборы и базовые права и свободы человека. Я осуждаю любое вмешательство России в ход и результаты президентских выборов в Белоруссии", - говорится в заявлении Науседы, распространенном в пятницу.

Президент также призвал "принципиально защищать позиции Литвы по БелАЭС на международном уровне".

Как сообщалось, в пятницу начата загрузка ядерного топлива в 1-й энергоблок БелАЭС.

Позиция Науседы остается в этой связи неизменной: не покупать электроэнергию БелАЭС и не предоставлять Белоруссии возможности пользоваться резервами Круонисской ГАЭС.

Согласно заявлению, министерству иностранных дел поручено усилить координацию между ведомствами и экспертами Литвы, а также распространение верной информации партнерам из ЕС и других стран о небезопасности БелАЭС, а также сплотиться и мобилизовать дипломатические усилия, чтобы электроэнергия, произведенная на небезопасной электростанции, не дошли не только до Литвы, но и до стран региона, и до рынка ЕС.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области. Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Предполагается, что первый энергоблок выйдет на полную мощность в феврале 2021 года. Второй энергоблок БелАЭС предположительно заработает в мае 2022 года. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").