Фото ⟩ Необычная кухня в интерьере шведской квартиры

Кухня в этой просторной квартире в роскошном старом доме в Стокгольме, прямо скажем, удивила.

Необычная шведская кухня. ФОТО: pufikhomes.com

Мебель без верхних шкафчиков, активная зеленая плитка на стене, великолепный старинный обеденный гарнитур и экспрессивная картина — согласитесь, очень необычный и смелый набор для одной комнаты.

Необычная шведская кухня. ФОТО: pufikhomes.com

Интересно, что остальные пространства более спокойные и сдержанные по цветовой гамме и декору, если не считать темно-бежевых стен и синего дивана в гостиной.

Гостиная решена в нейтральных тонах. ФОТО: pufikhomes.com