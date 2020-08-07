Пт, 7.08.2020
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Фото ⟩ Необычная кухня в интерьере шведской квартиры

Необычная шведская кухня.

ФОТО: pufikhomes.com

Скандинавские интерьеры часто обвиняют в излишней монохромности и отсутствии смелых решений, но сегодня у нас совсем другой пример, пишет Pufik

Кухня в этой просторной квартире в роскошном старом доме в Стокгольме, прямо скажем, удивила.

Необычная шведская кухня.

ФОТО: pufikhomes.com

Мебель без верхних шкафчиков, активная зеленая плитка на стене, великолепный старинный обеденный гарнитур и экспрессивная картина — согласитесь, очень необычный и смелый набор для одной комнаты.

Необычная шведская кухня.

ФОТО: pufikhomes.com

Интересно, что остальные пространства более спокойные и сдержанные по цветовой гамме и декору, если не считать темно-бежевых стен и синего дивана в гостиной. 

Гостиная решена в нейтральных тонах.

ФОТО: pufikhomes.com

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