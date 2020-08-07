Злостная мошенница-рецидивистка орудует в Пярну? Полиция проверяет поступившие сигналы

В соцсетях распространяется информация о том, что это может быть серийный мошенник Элоиз-Катерине Хаавел (ранее Лийз Хаавел), которая стала известна тем, что обманным путем завладевала недвижимостью и деньгами пожилых людей. Среди прочего, она была признана виновной в компьютерном мошенничестве и незаконном использовании чужого документа.

Полиция проверяет информацию и беседует с жителями района.

Пярнуский полицейский Эрик Ранд советует жителям летней столицы быть внимательными и проверять информацию, которой делятся люди, стоящие у вас за дверями с целью что-то предложить или продать.