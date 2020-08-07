Пт, 7.08.2020
На фоне информации о намерении лишить государственной поддержки детей-инвалидов новость о сумме оклада директора департамента выглядит особенно цинично. Вячеслав Иванов
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Злостная мошенница-рецидивистка орудует в Пярну? Полиция проверяет поступившие сигналы
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Злостная мошенница-рецидивистка орудует в Пярну? Полиция проверяет поступившие сигналы

Kelmuse kahtluse korral palub politsei sellest teatada hädaabinumbril 112 või meilil ppa@politsei.ee.

ФОТО: Arved Breidaks

Вчера в полицию поступило сообщение о том, что в Пярну в районе в Ряэма видели женщину лет сорока, которая пыталась проникнуть в чужой двор, пишет Pärnu Postimees.

В соцсетях распространяется информация о том, что это может быть серийный мошенник Элоиз-Катерине Хаавел (ранее Лийз Хаавел), которая стала известна тем, что обманным путем завладевала недвижимостью и деньгами пожилых людей. Среди прочего, она была признана виновной в компьютерном мошенничестве и незаконном использовании чужого документа.

Полиция проверяет информацию и беседует с жителями района.

Пярнуский полицейский Эрик Ранд советует жителям летней столицы быть внимательными и проверять информацию, которой делятся люди, стоящие у вас за дверями с целью что-то предложить или продать.

В случае подозрения в мошенничестве полиция просит сообщить об этом по номеру службы экстренной помощи 112 или по электронной почте ppa@politsei.ee.

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