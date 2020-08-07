Злостная мошенница-рецидивистка орудует в Пярну? Полиция проверяет поступившие сигналы

Вчера в полицию поступило сообщение о том, что в Пярну в районе в Ряэма видели женщину лет сорока, которая пыталась проникнуть в чужой двор, пишет Pärnu Postimees.
В соцсетях распространяется информация о том, что это может быть серийный мошенник Элоиз-Катерине Хаавел (ранее Лийз Хаавел), которая стала известна тем, что обманным путем завладевала недвижимостью и деньгами пожилых людей. Среди прочего, она была признана виновной в компьютерном мошенничестве и незаконном использовании чужого документа.
Полиция проверяет информацию и беседует с жителями района.
Пярнуский полицейский Эрик Ранд советует жителям летней столицы быть внимательными и проверять информацию, которой делятся люди, стоящие у вас за дверями с целью что-то предложить или продать.
В случае подозрения в мошенничестве полиция просит сообщить об этом по номеру службы экстренной помощи 112 или по электронной почте ppa@politsei.ee.