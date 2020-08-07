Пт, 7.08.2020
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Новый виток алкоралли? Финляндия может уже в следующем году поднять акциз на акоголь

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ФОТО: Mailiis Ollino

Финляндия может уже в следующем году поднять акогольный акциз. Согласно государственной программе, рост акциза должен приносить в казну как минимум 50 миллионов евро в год, пишет YLE.

"Повышение налога на алкоголь указано в правительственной программе. Окончательные решения будут приняты на бюджетных переговорах. По моим сведениям, налог будет повышен", - сказал министр финансов Финляндии Матти Ванханен информационному агентству STT.

Изменения могут вступить в силу уже в начале следующего года.

Между тем, финны привозят из Эстонии все больше слабоалкогольных и меньше крепких алкогольных напитков.

В этом году из-за коронавируса финны привозили из-за рубежа намного меньше алкоголя, чем обычно.

В прошлом году 14% из потребленного в Финляндии алкоголя было привезено из-за границы, преимущественно из Эстонии. В прошлом июле Эстония понизила налог на алкогольные напитки на 25%, чтобы конкурировать с низкими ценами Латвии.

Финны привозят из-за границы все меньше спиртных напитков, однако общий объем в литрах остается примерно на прежнем уровне. Доля слабоалкогольных напитков, привезенных из Эстонии, с другой стороны, повысилась. В Финляндии объем продажи алкоголя в литрах уменьшились в прошлом году на 8%.

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