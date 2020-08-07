Новый виток алкоралли? Финляндия может уже в следующем году поднять акциз на акоголь

"Повышение налога на алкоголь указано в правительственной программе. Окончательные решения будут приняты на бюджетных переговорах. По моим сведениям, налог будет повышен", - сказал министр финансов Финляндии Матти Ванханен информационному агентству STT.

Изменения могут вступить в силу уже в начале следующего года.

Между тем, финны привозят из Эстонии все больше слабоалкогольных и меньше крепких алкогольных напитков.

В этом году из-за коронавируса финны привозили из-за рубежа намного меньше алкоголя, чем обычно.

В прошлом году 14% из потребленного в Финляндии алкоголя было привезено из-за границы, преимущественно из Эстонии. В прошлом июле Эстония понизила налог на алкогольные напитки на 25%, чтобы конкурировать с низкими ценами Латвии.