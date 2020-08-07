Новый виток алкоралли? Финляндия может уже в следующем году поднять акциз на акоголь

Финляндия может уже в следующем году поднять акогольный акциз. Согласно государственной программе, рост акциза должен приносить в казну как минимум 50 миллионов евро в год, пишет YLE.
"Повышение налога на алкоголь указано в правительственной программе. Окончательные решения будут приняты на бюджетных переговорах. По моим сведениям, налог будет повышен", - сказал министр финансов Финляндии Матти Ванханен информационному агентству STT.
Изменения могут вступить в силу уже в начале следующего года.
Между тем, финны привозят из Эстонии все больше слабоалкогольных и меньше крепких алкогольных напитков.
В этом году из-за коронавируса финны привозили из-за рубежа намного меньше алкоголя, чем обычно.
В прошлом году 14% из потребленного в Финляндии алкоголя было привезено из-за границы, преимущественно из Эстонии. В прошлом июле Эстония понизила налог на алкогольные напитки на 25%, чтобы конкурировать с низкими ценами Латвии.
Финны привозят из-за границы все меньше спиртных напитков, однако общий объем в литрах остается примерно на прежнем уровне. Доля слабоалкогольных напитков, привезенных из Эстонии, с другой стороны, повысилась. В Финляндии объем продажи алкоголя в литрах уменьшились в прошлом году на 8%.