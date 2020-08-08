Продажа жилья в новостройках вновь набирает обороты

Руководитель проекта команды Pindi Kinnisvara по продаже жилья в новостройках Янек Савельев признал, что введение чрезвычайного положения нанесло болезненный удар по застройщикам.

«Были аннулированы даже уже вступившие в силу бронирования, а всего в апреле было оформлено в общей сложности лишь 36 бронирований или обязательственно-правовых договоров купли-продажи на новые квартиры, что, вероятно, является самым низким показателем с того времени, когда началось строительство новых квартир, – отметил Савельев. – На сегодняшний день рынок уже пришел в себя, и в июле состоялось уже 201 бронирование. Принимая во внимание, что в минувшем году в течение месяца в Таллинне и Харьюмаа бронировалось в среднем 296 новых квартир, можно утверждать, что после продолжительной паники рынок восстанавливается.

«Особенно важно, что в течение суровых весенних месяцев остаток новых выставленных на продажу квартир не увеличился, а по-прежнему сохраняет стабильность в пределах 2 200 квартир, поскольку многие застройщики, опасаясь худшего, не приступали к строительству. Это позволило поддерживать равновесие между спросом и предложением. Исчезли также и большие скидки, вернее, застройщики сами в некоторой степени откорректировали прейскуранты таким образом, что приобретение новых квартир подешевело до 5 процентов», – добавил он.