Пт, 7.08.2020
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Кризис? Нет, не слышали! В Таллинне скоро откроется представительство Ferrari

Huvilised takseerivad Ferrari luksusautot. Varsti saab selliseid ka Tallinnas vaatamas käia

ФОТО: LAURENT GILLIERON/EPA/ Scanpix

Представитель Ferrari и финский дилер люксовых автомобилей Luxury Collection вскоре откроют в Таллинне выставочный зал Ferrari и других суперкаров, пишет Postimees.

Представительский салон откроется в портовом районе Таллинна в августе, сообщает Luxury Collection.

По словам директора автоцентра Luxury Collection Эсы Шродеруса, эстонский рынок суперкаров за последние годы значительно вырос, и клиентов здесь достаточно.

«У нас уже сейчас есть теплые отношения с эстонскими владельцами Ferrari и заинтересованными в покупке. Сейчас самое подходящее время для того, чтобы наши услуги добпались до Эстонии, чтобы местным клиентам не приходилось ехать в финский Лемпяяля», - сказал Шродерус.

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