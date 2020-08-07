Кризис? Нет, не слышали! В Таллинне скоро откроется представительство Ferrari

Представитель Ferrari и финский дилер люксовых автомобилей Luxury Collection вскоре откроют в Таллинне выставочный зал Ferrari и других суперкаров, пишет Postimees.
Представительский салон откроется в портовом районе Таллинна в августе, сообщает Luxury Collection.
По словам директора автоцентра Luxury Collection Эсы Шродеруса, эстонский рынок суперкаров за последние годы значительно вырос, и клиентов здесь достаточно.
«У нас уже сейчас есть теплые отношения с эстонскими владельцами Ferrari и заинтересованными в покупке. Сейчас самое подходящее время для того, чтобы наши услуги добпались до Эстонии, чтобы местным клиентам не приходилось ехать в финский Лемпяяля», - сказал Шродерус.