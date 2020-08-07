Кризис? Нет, не слышали! В Таллинне скоро откроется представительство Ferrari

«У нас уже сейчас есть теплые отношения с эстонскими владельцами Ferrari и заинтересованными в покупке. Сейчас самое подходящее время для того, чтобы наши услуги добпались до Эстонии, чтобы местным клиентам не приходилось ехать в финский Лемпяяля», - сказал Шродерус.

