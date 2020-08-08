От редакции ⟩ Мужик не перекрестится

В первые же часы после взрыва, стершего с лица земли значительную часть Бейрута, в СМИ появились сообщения о том, что во взорвавшемся ангаре хранились компоненты ракет, которые «Хезболла» собиралась использовать против Израиля. Указывалось и на то, что катастрофа произошла за несколько дней до вынесения приговора по делу об убийстве бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири.

Неназванные источники, которые знают все и немедленно после события, как минимум должны были вызвать сомнение. Зато версия о взрыве аммиачной селитры, конфискованной с молдавского судна российского бизнесмена шесть лет назад и хранившейся в ненадлежащих условиях, с самого начала выглядела правдоподобно именно ввиду невообразимой глупости участников этого сюжета.

Сварочные работы по соседству с пиротехникой и нитратом аммония – абсурд, осознать который под силу и школьнику. Но это абсурд, происходящий повсеместно. И подлинная трагедия произошедшего – в его будничности, в которую привычно вписываются и невыплата зарплат прежней команде судна, и систематическое нарушение правил технической эксплуатации, и бюрократия на месте – разрешение на разгрузку селитры на берег было получено спустя год после того, как судно было арестовано, несколько лет таможня просила вывезти взрывоопасные вещества с территории порта и т.д. Вплоть до того момента, когда мощный взрыв разделил жизнь тысяч людей на до и после.

Чему это должно нас научить? Видимо, тому, что в своей повседневной жизни каждый из нас должен стремиться к уменьшению этого абсурда. Да, можно по горячим следам подвергнуть проверкам терминал в Мууга, порт в Силламяэ и Палдиски, можно ликвидировать опасность в тысяче потенциальных бейрутов по всему миру, но кто сказал, что в следующий раз рванет именно то же и точно так же? В документальном сериале «Секунды до катастрофы» говорится, что катастрофы не случаются ни с того ни с сего, к ним ведет цепь роковых событий – и она может начаться с каждого из нас.