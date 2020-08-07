Tallink откроет ограниченное сообщение между Таллинном и Стокгольмом

С 26 августа судно Baltic Queen будет совершать на линии Таллинн-Стокгольм в неделю по одному рейсу в оба конца — оно будет выходить из Стокгольма во вторник вечером, а из Таллинна в среду вечером, сообщает BNS со ссылкой на Tallink.

Наряду с рейсами на линии Таллинн-Стокгольм Baltic Queen будет по выходным проводить круизы Турку-Таллинн-Турку, выходящие из Турку в пятницу вечером и из Таллинна в субботу вечером, а по понедельникам и четвергам будет совершать по одному грузовому рейсу в оба конца на линии Стокгольм-Турку-Стокгольм.

«По-прежнему ясно, что пассажирское сообщение с Швецией не возобновится, пока наши ведомства не советуют поездки в Швецию и продолжают действовать ограничения передвижения», - сказал председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.

На судах Tallink Grupp по-прежнему действуют ограничения числа пассажиров, на борт принимают не более 75 процентов пассажиров от общей вместимости судна.