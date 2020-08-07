Трагедия в порту Бейрута, унесшая жизни более 130 человек и оставившая без крыши над головой сотни тысяч, поразила мир. ФОТО: RAMINDER PAL SINGH/EPA

Трагедия в порту Бейрута, унесшая жизни более 130 человек и оставившая без крыши над головой сотни тысяч, поразила мир своим масштабом и даже вызвала необоснованные слухи о ядерном взрыве.

Но взрывы с сотнями погибших, разрушающие кварталы и целые города, происходят не только из-за геополитики, но также из-за человеческих ошибок и нарушения правил безопасности.

Расследование причин взрыва в Бейруте еще продолжается, но власти рассматривают в качестве главной версии преступную халатность. Би-би-си вспоминает пять масштабных неядерных катастроф, связанных со взрывчатыми веществами.

Все они произошли из-за рокового стечения обстоятельств и человеческих ошибок - от брошенного окурка до ошибки лоцмана - но породили в свое время военные слухи и имели серьезные политические последствия.

Столкновение у Галифакса (1917)

6 декабря 1917 года у входа в порт города Галифакс в канадской провинции Новая Шотландия встретились два иностранных судна - французский военный транспорт «Монблан» со взрывчаткой на борту, шедший из Нью-Йорка в Бордо, и норвежский пароход «Имо», который вез продовольствие в Бельгию.

«Монблан» заходил в порт, а «Имо» выходил из него, превышая скорость. Команды обоих кораблей считали, что им должны уступить дорогу, и в итоге сошлись слишком близко. Сначала столкновения удалось избежать, но затем «Имо» все-таки врезался во французский транспорт, что привело к утечке бензола.

При расцеплении столкнувшихся кораблей возник сноп искр, пары бензола воспламенились, и начавшийся на судне пожар привел к взрыву невиданной силы. Северная часть города превратилась в руины. Погибли почти 2 тыс. человек, в том числе сотни детей и подростков в уничтоженных взрывом зданиях школ. Всего пострадали до 10 тыс. человек. Осколки от выбитых стекол ранили около 600 человек в глаза, и многие из зевак, наблюдавших в окна за пожаром, лишились зрения.

Канадский историк Джек Уайт считает, что трагедия в Галифаксе была мощнейшим в истории взрывом до появления ядерного оружия по пяти параметрам: число жертв, сила взрыва, радиус разрушения, объем взрывчатки и общая стоимость разрушенного имущества.

«Мы пробирались по улицам и путям, заваленными обломками. Тут и там виднелись мертвые тела на грудах из черного вещества. Все вокруг стало темным из-за дыма или было охвачено огнем горящих обломков», - вспоминал врач, прибывший в город в день трагедии

Сразу после взрыва Галифакс наводнили слухи о немецкой бомбежке и действиях немецких шпионов. Рулевой норвежского парохода, находившийся в больнице, был арестован, у него было изъято «письмо на немецком языке», который на поверку оказался норвежским.

Долгие судебные разбирательства постановили, что команды обоих кораблей несли равную вину за столкновение.

Взрыв на заводе в Оппау (1921)

Химический завод концерна компании BASF в немецком Оппау в 1921 году был центром производства взрывчатки, отравляющих газов и удобрений - смеси сульфата и нитрата аммония (последний также называется аммиачной селитрой - это то самое вещество, которое взорвалось в Бейруте во вторник).

Запасы удобрений складировали в глиняном карьере, где они неизбежно затвердевали. Отправлять рабочих в карьер было слишком опасно - они могли оказаться похороненными заживо. Поэтому селитру доставали из карьера с помощью небольших взрывов, несмотря на знание о ее взрывоопасности.

21 сентября 1921 года такая операция привела к детонации запаса удобрений в хранилище - 4,5 тыс. тонн сульфата и нитрата аммония. Однако некоторые эксперты считают, что взорваться могла лишь небольшая часть этих запасов - порядка 10%.

В результате взрыва погибли, по разным данным, от 500 до 600 человек, почти 2 тыс. были ранены, а три четверти рабочего города были стерты с лица земли. Значительные разрушения испытали населенные пункты, находящиеся в десятках километров от места взрыва.

«Тридцать шесть часов спустя из похожей на воронку зияющей дыры на месте завода "Бадише" продолжают раздаваться стоны и плач раненых», - писала New York Times через два дня после катастрофы.

Но небольшие взрывы проводились в Оппау почти 20 тыс. раз, и существуют разные версии того, что пошло не так в сентябре 1921 года. Среди факторов называют необычно жаркое лето, ошибки в складировании и обработке удобрения, а также недооценка способности аммиачной селитры к детонации.

Взрыв в Порт-Чикаго (1944)

Вечером 17 июля 1944 года, в разгар Второй мировой войны, матросы грузили 10 килотонн боеприпасов, среди которых была взрывчатка и бомбы, на два транспортных корабля ВМС США в калифорнийском Порт-Чикаго.

В какой-то момент на одном из кораблей произошел взрыв невероятной силы - мощнее, чем в бейрутском порту. Он убил всех 320 моряков на обоих кораблях. Взрыв также практически уничтожил городок Порт-Чикаго. 390 человек были ранены. Тела погибших матросов находили в миле от места взрыва.

«Все здания изуродованы до неузнаваемости. Выбиты все стекла. Я пытаюсь набрать эту историю на единственной оставшейся в городе печатной машинке на складе, представляющем собой груду обломков», - писала корреспондентка San-Francisco Chronicle с места событий.

Когда порт возобновил работу в начале августа, 258 чернокожих матросов отказались грузить боеприпасы, опасаясь нового взрыва - событие, вошедшее в историю как «Бунт в Порт-Чикаго». Они указывали на то, что не прошли никакой подготовки перед отправкой на погрузку взрывчатых веществ.

Когда командование сообщило, что рассматривает их действия как неподчинение приказу, 208 матросов вернулись к работе. Впоследствии они были с позором уволены с флота.

Оставшиеся 50 отказались и предстали перед военным судом. Они были приговорены к срокам от 8 до 15 лет каторжных работ. Через два года срок был сокращен, и большинство вышло на свободу. В 1999 году президент Билл Клинтон формально помиловал единственного оставшегося в живых из 50 осужденных моряков.

Расследование так и не смогло установить конкретной причины взрыва.

Взрыв в Тексас-сити (1947)

Трагедия в порту Тексас-сити - один из самых страшных взрывов с участием удобрений, наряду с катастрофами в Оппау и Бейруте. По числу жертв она остается самой смертоносной техногенной катастрофой в истории США.

Взрыв произошел 16 апреля 1947 года в результате возгорания на французском корабле «Гранкан» во время погрузки на него удобрений. Когда пожар начался, на судно было погружено больше 2 тыс. тонн аммиачной селитры.

Взрыв на «Гранкане» вызвал детонацию на соседних кораблях и пожар на нефтеперерабатывающих заводах на берегу. Якорь французского судна весом 1,5 тонны был найден более чем в трех километрах от места взрыва.

В результате катастрофы погибли больше 580 человек, в том числе 27 профессиональных пожарных и трое добровольцев, а пострадали еще больше 3,5 тыс.

Некоторые очевидцы трагедии вспоминали, что из-за «гриба» от взрыва они приняли его за ядерное нападение СССР.

Расследование показало, что причиной возгорания могла быть сигарета. Дополнительными факторами стали нарушения правил безопасности при хранении удобрений и ошибки при тушении пожара на «Гранкане».

Пострадавшие в результате взрыва подали первый в истории США коллективный иск против федерального правительства. Суд отклонил иск, но конгресс принял закон о выплате компенсаций.

Взрыв в Тяньцзине (2015)

По числу жертв взрыв в порту китайского Тяньцзина входит в число самых смертоносных катастроф с участием промышленных химикатов, хотя в мощности взрыва он значительно уступает другим в нашем списке.

Два взрыва с разницей в полминуты прогремели 12 августа 2015 года. Все началось с возгорания перегревшихся на солнце контейнеров в местном порту, а пожар привел к взрыву аммиачной селитры и других химикатов на складах.

В результате погибли 173 человека, в том числе 104 пожарных и 11 полицейских. Также пострадали 798 человек - в основном жители многоквартирных домов возле складов. Взрывами и пожаром было уничтожено больше 12 тыс. автомобилей.

В 2016 году суд в Тяньцзине приговорил председателя логистической компании, которой принадлежали склады, к смертной казни, с отсрочкой на два года. Его признали виновным в даче взяток за незаконное размещение токсичных и взрывоопасных химикатов в порту.