Лицо недели ⟩ Незрелые поступки наказывают по-взрослому

Таллиннский окружной суд рассматривал ходатайства адвокатов подозреваемых об изменении меры пресечения, а во втором случае и квалификации предъявленного подозрения. Рассмотрение ходатайства в суде началось в среду. Тогда же стало известно, что, согласно выводам технических экспертов, скорость машины Халилова в момент столкновения составляла около 200 километров в час.

Халилов, который не отрицает нарушения правил дорожного движения, но сомневается в том, что именно он виноват в гибели и травмах людей, заявил, что не мог мчаться с такой скоростью. По его мнению, она составляла максимум 120 км/ч. Обосновывая в пятницу решение об отказе в изменении меры пресечения, суд уточнил, что не верит заявлению Халилова. Хотя бы потому, что тот неоднократно заявлял, что на спидометр не смотрел – откуда тогда такая точность относительно 120 километров в час?

Оставляя Халилова под стражей, суд объяснил, что этот человек всем своим поведением заявил, что ему плевать на законы, а страх быть пойманным и наказанным ему чужд. Все это дает основания полагать, что оказавшись на свободе, он может тут же вновь нарушить закон, и последствия такого нарушения непредсказуемы. Суд уточнил, что электронный надзор, о котором просил Халилов, предполагает, что человек сидит дома, а браслет фиксирует соблюдение или несоблюдение ограничений, однако он никак не поможет, если человек решит выйти. Решетки надежнее.

Расследование обстоятельств аварии еще не завершено, подозреваемый, похождения которого записаны на многочисленные видеорегистраторы, и не только во время этой аварии, находится под стражей и очень хочет оказаться на свободе. Это понятно – свободу любят все. Но сформировались ли за прошедшие полтора месяца в Халилове те самые уважение к законам и страх быть пойманным и наказанным, о которых говорит суд? Очень сомнительно, хотя бы потому, что человек, гнавший по дороге на бешеной скорости, влетевший в несколько машин, знающий, что из-за этого погибли чья-то мать и бабушка, а также сын, муж и отец маленьких детей, даже в этой ситуации пытается выкрутиться и переложить свою вину на кого-то другого. По его словам, во всем виноват водитель Volvo, который, не убедившись в безопасности маневра, перестроился перед ним самим, летевшим слишком низко.

Простите, трудно предусмотреть безопасность маневра, если нечто страшное подлетает к тебе не на максимально допустимой на Лаагна-теэ скорости в 70 километров в час, даже не на 120, а, вероятнее всего, на скорости в 200 километров в час. И это не несколько секунд, чтобы заметить и увернуться, это доли секунд, когда шансов у тебя нет вообще.