На праздники в Пярну съедется много местных и туристов: горуправа просит сохранять благоразумие

На выходных в Пярну пройдет ряд мероприятий под открытым небом, самыми многолюдными из которых будут годовая ярмарка на Супелузе и Дни гильдий, сообщила в пятницу пресс-служба горуправы. Погода будет хорошей, ожидается, что в Пярну приедет много туристов из Эстонии и из-за границы, что повысит риск распространения вируса, поэтому крайне важно, чтобы люди вели себя ответственно.

По словам заведующей Ляэнеским региональным отделением Департамента здоровья Кадри Юхкам, нужно тщательно подумать перед посещением развлекательных учреждений. «Прежде всего, нужно убедиться в том, что самочувствие хорошее и нет ни малейших симптомов, указывающих на простудное заболевание, - сказала Юхкам. - Если в ночном клубе многолюдно, то не стоит туда идти, потому что если вы заразитесь, вы можете подвергнуть опасности родителей и бабушек с дедушками, это также приведет к ограничениям передвижения для всех контактировавших с зараженным людей. Развлекаясь, нужно обязательно соблюдать безопасную дистанцию и избегать близких контактов с чужими».

В Тартумаа с пятницы ограничена продажа алкоголя с 23 часа в продовольственных и развлекательных учреждениях. В Пярну ночная продажа алкоголя в развлекательных учреждениях пока разрешения. Тем не менее, стоит в интересах собственного и чужого здоровья вести себя ответственно, соблюдать дистанцию, тщательно мыть руки, а в случае болезни оставаться дома.

Организаторы мероприятий и владельцы развлекательных учреждений должны обеспечивать наличие средств дезинфекции и следить за плотностью посетителей. Посетителям без симптомов заболевания, которые опасаются заражения, стоит носить маски — особенно в магазинах и других помещениях, которые они посетят на выходных.

За минувшую неделю новые очаги инфекции появились преимущественно в Тарту и Тартумаа, распространение вируса зависит прежде всего от поведения людей. В Пярну в последнее время выявили два случая заражения, последний из них связан с посещением ночного клуба в Тарту. Также выявлены 15 близко контактировавших, чьи имена известны департаменту здоровья, отслеживается соблюдение ими самоизоляции. Кризисная комиссия Пярнуской горуправы готова при необходимости срочно собраться и ввести ограничения.

COVID-19 — передающееся воздушно-капельным путем инфекционное заболевание, которое вызывает передающийся от человека человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки вирус SARS-CoV-2.