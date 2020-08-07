Пт, 7.08.2020
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  • В Финляндии — второй случай расчлененки за месяц. На побережье Хельсинки нашли отрезанные ступни

В Финляндии — второй случай расчлененки за месяц. На побережье Хельсинки нашли отрезанные ступни

Soome politsei.

ФОТО: facebook.com/Suomenpoliisi

В финской столице накануне вечером нашли отрезанные части человеческого тела. Полиция считает, что находка никак не связана с недавним делом о расчленении мужчины.

«Части человеческого тела были обнаружены на побережье в Хельсинки в четверг, 6 августа 2020 года. Полиция расследует дело», — рапортует 7 августа финская полиция на своем сайте.

Следователи лишь добавили, что пока у них нет информации о связи находки с каким-либо расследуемым убийством.

Финский телеканал MTV со ссылкой на свои источники рассказал, что человеческие ступни нашли на берегу в районе Кюлясаари.

Ранее портал новостей YLE сообщал, что полиция Хельсинки арестовала 10 мужчин и двух женщин по делу об убийстве мужчины с расчленением. Как сообщалось 5 августа, преступление предположительно произошло 28–29 июля. Жертва — взрослый мужчина. Арестованные лица — 1970 — 1990-х годов рождения. Все подозреваемые были взяты под стражу 29 июля, когда стало известно о произошедшем. Почти все они имеют криминальное прошлое, связанное с наркотиками, грабежами, насилием и сексуальной эксплуатацией детей

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