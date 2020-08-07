В Финляндии — второй случай расчлененки за месяц. На побережье Хельсинки нашли отрезанные ступни

«Части человеческого тела были обнаружены на побережье в Хельсинки в четверг, 6 августа 2020 года. Полиция расследует дело», — рапортует 7 августа финская полиция на своем сайте.

Следователи лишь добавили, что пока у них нет информации о связи находки с каким-либо расследуемым убийством.

Финский телеканал MTV со ссылкой на свои источники рассказал, что человеческие ступни нашли на берегу в районе Кюлясаари.