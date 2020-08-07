Украина завела дела на 100 иностранцев за военные действия в Донбассе

"Прокуроры установили, что начиная с 2014 года и по настоящее время не менее 2 граждан Болгарии, 7 - Армении, 1 - Грузии, 19 - Италии, 27 - Испании, 12 - Казахстана, 3 - Литвы, 26 - Молдовы, 2 - Нидерландов и 5 - Германии в составе иррегулярных не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ участвовали в вооруженном конфликте против Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, что привело к гибели людей и другим тяжелым последствиям", - говорится в сообщении.

По данным Офиса генпрокурора, иностранцы находились в составе различных подразделений незаконных вооруженных формирований (НВФ). В частности, как утверждается, они были в 14-м батальоне территориальной обороны "Призрак", 11-м отдельном мотострелковом полку "Восток", 7-й отдельной мотострелковой бригаде "Чистяковская", 1-м отдельной мотострелковой бригаде "Славянская", отдельном разведывательном батальоне "Спарта", отдельном штурмовом батальоне "Сомали", НВФ "Русичи", "Волчья сотня", "Брянка СССР" и других.

"В соответствии со ст.47 Дополнительного протокола I 1977 года к Женевским конвенциям о защите жертв войны, они являются наемниками, а их действия – нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года", - подчеркнули в ведомстве.

Действия наемников квалифицированы по части 4 статьи 447, части 3 статьи 110, части 5 статьи 260 Уголовного кодекса Украины (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также участие в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан, что привело к гибели людей или иным тяжким последствиям).

Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает пожизненное лишение свободы.

Досудебное расследование правонарушений осуществляют следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины.