В Якутии добыли самый крупный цветной алмаз в истории алмазодобычи России

Алмаз имеет размеры 47х24х22 мм. Возраст драгоценного камня, по предварительной оценке, составляет от 120 до 230 млн лет.

Алмаз поступил в Единую сбытовую организацию "АЛРОСА" в Москве для изучения специалистами и оценки. Там решат, передать ли алмаз в огранку нашим мастерам или продать его в неограненном виде.

"Безусловно, такой алмаз будет востребован огранщиками любой страны, поскольку имеет потенциал для производства нескольких бриллиантов высокого качества", - рассказал директор филиала "Бриллианты АЛРОСА" Павел Винихин.

Месторождение "Эбелях", находящееся на правом притоке реки Анабар, и ранее давало алмазы уникальных фантазийных цветов. Так, летом 2017 года здесь в течение месяца были добыты сразу три уникальных фантазийных алмаза – ярко желтого, розового и пурпурно-розового цветов. Все три камня прошли огранку и были представлены в качестве бриллиантов.

Летом 2017 года здесь в течение месяца были добыты сразу три уникальных фантазийных алмаза – ярко желтого, розового и пурпурно-розового цветов. Все три камня прошли огранку и были представлены в качестве бриллиантов. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP) ФОТО: ALEXANDER NEMENOV/AFP