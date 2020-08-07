Галерея ⟩ Участвующие в операции по борьбе с повстанцами в Африке эстонские военные получили французские медали

«Я приветствую контингент европейских союзников, которые находятся рядом с нами в операции «Бархан». Спасибо за отличную работу и службу», - сказал в своем выступлении командующий операцией генерал-майор Марк Конрой.

«Почувствуйте гордость за свою службу, потому что вы добились большего, - сказал старший майор эстонского контингента Аллар Ээсмаа. - Больше не говорится об эстонцах или французах - мы с союзниками вместе, единое целое! Мы братья по оружию!»

Медалями Médaille d´Outre Mer награждаются французские солдаты и военнослужащие сил союзников, которые несли службу в составе французской армии в зарубежных операциях.

Отмеченный сегодня медалями эстонский контингент состоит из почти 50 военнослужащих Сил обороны Эстонии, основной задачей которых в операции по борьбе с повстанцами является обеспечение безопасности базы и ее ближайшего окружения.

Силы обороны Эстонии несут службу на французской военной базе на берегу реки Нигер с 2018 года. Нынешний эстонский контингент начал свою четырехмесячную службу в рамках операции «Бархан» в апреле.