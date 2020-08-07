Галерея ⟩ Участвующие в операции по борьбе с повстанцами в Африке эстонские военные получили французские медали

Сегодня на военной базе в малийском городе Гао состоялась церемония вручения медалей французского контингента (Médaille d´Outre Mer) военнослужащим эстонского контингента вместе с выражением благодарности за их вклад в операцию против повстанцев, пишет Postimees.
«Я приветствую контингент европейских союзников, которые находятся рядом с нами в операции «Бархан». Спасибо за отличную работу и службу», - сказал в своем выступлении командующий операцией генерал-майор Марк Конрой.
«Почувствуйте гордость за свою службу, потому что вы добились большего, - сказал старший майор эстонского контингента Аллар Ээсмаа. - Больше не говорится об эстонцах или французах - мы с союзниками вместе, единое целое! Мы братья по оружию!»
Медалями Médaille d´Outre Mer награждаются французские солдаты и военнослужащие сил союзников, которые несли службу в составе французской армии в зарубежных операциях.
Отмеченный сегодня медалями эстонский контингент состоит из почти 50 военнослужащих Сил обороны Эстонии, основной задачей которых в операции по борьбе с повстанцами является обеспечение безопасности базы и ее ближайшего окружения.
Силы обороны Эстонии несут службу на французской военной базе на берегу реки Нигер с 2018 года. Нынешний эстонский контингент начал свою четырехмесячную службу в рамках операции «Бархан» в апреле.
Французская операция по борьбе с повстанцами направлена на поддержку борьбы с исламскими экстремистами в пяти странах Сахеля (Мавритания, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад) и, таким образом, на содействие борьбе с нелегальной иммиграцией и торговлей людьми в европейском направлении.