Пт, 7.08.2020
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  • На улице Ластекоду произошел пожар в квартире, пострадали три человека

Фото ⟩ На улице Ластекоду произошел пожар в квартире, пострадали три человека

Сегодня около 16.40 Центр тревоги получил сообщение о том, что горит квартира на пятом этаже многоквартирного дома на улице Ластекоду в Таллинне, пишет Postimees.

Спасательный департамент отреагировал на инцидент, отправив на место три машины скорой помощи и одну пожарную машину с лестницей. 

Два человека были эвакуированы из соседней квартиры через окно, а одного пострадавшего вывели с помощью спасательного капюшона.

Трое пострадавших были доставлены в больницу на машине скорой помощи, серьезных травм, насколько известно, никто из них не получил.

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