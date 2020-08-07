Фото ⟩ На улице Ластекоду произошел пожар в квартире, пострадали три человека

Сегодня около 16.40 Центр тревоги получил сообщение о том, что горит квартира на пятом этаже многоквартирного дома на улице Ластекоду в Таллинне, пишет Postimees.
Спасательный департамент отреагировал на инцидент, отправив на место три машины скорой помощи и одну пожарную машину с лестницей.
Два человека были эвакуированы из соседней квартиры через окно, а одного пострадавшего вывели с помощью спасательного капюшона.
Трое пострадавших были доставлены в больницу на машине скорой помощи, серьезных травм, насколько известно, никто из них не получил.