Пт, 7.08.2020
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Слухи: торговому центру Т1 спешно подыскивают нового руководителя

T1 Mall of Tallinn. FOTO:SANDER ILVEST/POSTIMEES

ФОТО: Sander Ilvest

В судьбе многострадального таллиннского торгового центра T1, возможно, наметился новый поворот, пишет Äripäev.

Насколько cтало известно изданию, крупнейший кредитор торгового центра T1 - Sixth Street Partners - активно ищет нового управляющего для торгового центра

Нынешний руководитель погрязшего в долгах T1 Алан Реммелькоор считает происходящее туманным и создающим путаницу.

По данным Äripäev, компания прибегла к помощи агентства по поиску кадров, чтобы найти нового менеджера для торгового центра T1.

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