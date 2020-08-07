Слухи: торговому центру Т1 спешно подыскивают нового руководителя

В судьбе многострадального таллиннского торгового центра T1, возможно, наметился новый поворот, пишет Äripäev.
Насколько cтало известно изданию, крупнейший кредитор торгового центра T1 - Sixth Street Partners - активно ищет нового управляющего для торгового центра
Нынешний руководитель погрязшего в долгах T1 Алан Реммелькоор считает происходящее туманным и создающим путаницу.
По данным Äripäev, компания прибегла к помощи агентства по поиску кадров, чтобы найти нового менеджера для торгового центра T1.