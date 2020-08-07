С сегодняшнего дня полиция ограничивает ночную продажу алкоголя в Тартумаа

Лыунаский префект Валло Коппель пояснил, что запрет на продажу алкоголя в различных увеселительных заведениях и местах общепита вводится прежде всего для обеспечения общественного порядка и защиты населения. «Помимо прочего, ограничение на продажу алкоголя снизит число посетителей в барах, ночных клубах и других учреждениях, тем самым это поспособствует снижению контактов с больными», - сказал префект.

Запрет на розничную продажу алкоголя начинает действовать сегодня и действует в промежуток с 23.00 до 06.00. Ограничение будет действовать до тех пор, пока Лыунаский префект не изменит распоряжение, решение будет пересматриваться по меньшей мере один раз в неделю, но, по предварительной оценке, речь идет о кратковременно мере, которая во многом зависит от поведения людей.