Фото, видео ⟩ В Индии при посадке потерпел катастрофу пассажирский самолет: погибли 20 человек

ЧП случилось после дождя на скользкой взлетно-посадочной полосе. Многих пассажиров спасло то, что самолет не загорелся. при посадке самолет двигался на полной скорости и проскочил взлетно-посадочную полосу, после чего развалился на части.

Аэропорт в настоящее время закрыт. Рейс выполнялся в рамках программы по возвращению граждан Индии из-за рубежа, которые остались за границей из-за пандемии.

По данным полиции, в авиакатастрофе погибли 14 человек. Пострадали 123 человека, из них 15 получили серьезные травмы.

Между тем, газета Hindustan Times со ссылкой на чиновников сообщает, что погибших - не менее двадцати. По данным издания, погибли оба пилота лайнера.