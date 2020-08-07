Сб, 8.08.2020
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  • В Индии при посадке потерпел катастрофу пассажирский самолет: погибли 20 человек

Фото, видео ⟩ В Индии при посадке потерпел катастрофу пассажирский самолет: погибли 20 человек

Фото с места событий

ФОТО: twitter

7 августа самолет авиакомпании Air India Express, прилетевший из Дубая в индийский город Кожикоде, выехал за пределы ВПП и развалился. Особенно пострадала кабина пилотов. На борту самолета находились 190 человек - 184 пассажира и шесть членов экипажа, сообщает NEWSru.com

ЧП случилось после дождя на скользкой взлетно-посадочной полосе. Многих пассажиров спасло то, что самолет не загорелся. при посадке самолет двигался на полной скорости и проскочил взлетно-посадочную полосу, после чего развалился на части.

Аэропорт в настоящее время закрыт. Рейс выполнялся в рамках программы по возвращению граждан Индии из-за рубежа, которые остались за границей из-за пандемии.

По данным полиции, в авиакатастрофе погибли 14 человек. Пострадали 123 человека, из них 15 получили серьезные травмы.

Между тем, газета Hindustan Times со ссылкой на чиновников сообщает, что погибших - не менее двадцати. По данным издания, погибли оба пилота лайнера.

Министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури сообщил, что "спасательные операции завершены", и "пострадавшие получают помощь в различных больницах города". Пострадавших распределили в 13 больниц городов Кожикоде и Малаппурам.

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