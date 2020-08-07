Фото с полигона: датские и британские военные отбили учебную танковую атаку управляемыми ракетами

Силы НАТО расположились на холме. По легенде учений условный противник наступал, обходя соседний холм с двух сторон. Его обнаружили с помощью беспилотника, затем в дело вступили спрятавшиеся в лесу снайперы. После чего по наступающему противнику ударили минометы. Когда условный противник “выдвинул” бронетехнику (которую изображали старые автомобили и металлические контейнеры), его обстреляли расчеты противотанковых управляемых ракет. Один из расчетов подвезла на позицию, а затем эвакуировала БМП.

На полигоне присутствовали дипломаты, в том числе посол Дании в Эстонии Кристина Мисковяк Беквард, и журналисты, военные подробно объясняли гостям происходящее, поэтому это были скорее короткие показательные стрельбы, чем полноценные учения.

Военные использовали противотанковый гранатомет Carl Gustav, управляемые противотанковые ракеты NLAW и Javelin. Последний выгодно отличается тем, что заходит на цель сверху, где броня у танков гораздо тоньше.

Присутствовавший на полигоне заместитель командующего Силами обороны Эстонии генерал-майор Индрек Сирель сказал, что выучкой союзников доволен.

“Боевая группа НАТО, которая в этой ротации находится здесь уже пятый месяц, умеет воевать - если будет необходимость - на этой местности”, - сказал он.

Есть ли опасность, что такая необходимость действительно будет?