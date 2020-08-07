Фото с полигона: датские и британские военные отбили учебную танковую атаку управляемыми ракетами

На Центральном полигоне Сил обороны под Тапа 7 августа прошли совместные учения датских и британских военных из состава боевой группы НАТО в Эстонии.
Силы НАТО расположились на холме. По легенде учений условный противник наступал, обходя соседний холм с двух сторон. Его обнаружили с помощью беспилотника, затем в дело вступили спрятавшиеся в лесу снайперы. После чего по наступающему противнику ударили минометы. Когда условный противник “выдвинул” бронетехнику (которую изображали старые автомобили и металлические контейнеры), его обстреляли расчеты противотанковых управляемых ракет. Один из расчетов подвезла на позицию, а затем эвакуировала БМП.
На полигоне присутствовали дипломаты, в том числе посол Дании в Эстонии Кристина Мисковяк Беквард, и журналисты, военные подробно объясняли гостям происходящее, поэтому это были скорее короткие показательные стрельбы, чем полноценные учения.
Военные использовали противотанковый гранатомет Carl Gustav, управляемые противотанковые ракеты NLAW и Javelin. Последний выгодно отличается тем, что заходит на цель сверху, где броня у танков гораздо тоньше.
Присутствовавший на полигоне заместитель командующего Силами обороны Эстонии генерал-майор Индрек Сирель сказал, что выучкой союзников доволен.
“Боевая группа НАТО, которая в этой ротации находится здесь уже пятый месяц, умеет воевать - если будет необходимость - на этой местности”, - сказал он.
Есть ли опасность, что такая необходимость действительно будет?
“Непосредственной военной угрозы Эстонии на данный момент нет. Но возможность, что такая угроза может возникнуть, всегда есть, - сказал генерал-майор Сирель. - Поэтому основная задача Сил обороны, а также наших союзников по НАТО, быть готовыми к этому. Но главное их предназначение, что уже своим присутствием и Боевая группа НАТО, и Эстонские оборонительные силы предотвращают конфликт”.