Пт, 7.08.2020
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Фото ⟩ На озере Сатаны в Германии кабан украл у нудиста сумку

Кабан.

ФОТО: Priit Simson / Postimees

5 августа в западной части Берлина на озере Тойфельзее (буквально переводится как «Озеро Сатаны») на пляже отдыхал обнаженный мужчина. В какой-то момент к нему подошел кабан (а, возможно, и кабаниха) с двумя поросятами — и утащил желтую сумку с ноутбуком внутри. Немец не растерялся и с криками бросился в погоню, пишет Meduza.io.

В какой-то момент животное выронило сумку и мужчина смог забрать ее

Об этой истории стало известно от немецкой актрисы Адель Ландауэр, опубликовавшей фотографии погони в фейсбуке. По ее словам, она показала снимки мужчине, тот «гомерически расхохотался» и разрешил обнародовать эти кадры.

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