Фото ⟩ На озере Сатаны в Германии кабан украл у нудиста сумку

5 августа в западной части Берлина на озере Тойфельзее (буквально переводится как «Озеро Сатаны») на пляже отдыхал обнаженный мужчина. В какой-то момент к нему подошел кабан (а, возможно, и кабаниха) с двумя поросятами — и утащил желтую сумку с ноутбуком внутри. Немец не растерялся и с криками бросился в погоню, пишет Meduza.io.